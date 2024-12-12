جامعة أسيوط تتقدم 168 مستوى خلال عام بالتصنيف الإنجليزي لمعايير التنمية المستدامة

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، عن تحقيق إنجاز جديد لجامعة أسيوط في التصنيفات العالمية، حيث جاءت الجامعة في تصنيف QS Sustainability لعام 2025 - التصنيف الإنجليزي لمعايير التنمية المستدامة - في المركز (653) عالميًا، من بين (1744) مؤسسة تعليمية تم إدراجها فى التصنيف لهذا العام، وذلك بتقدم (168) مستوى عن العام السابق، هذا إلى جانب؛ حصولها على المرتبة الخامسة مصريًا من بين (26) جامعة مصرية تم إدراجها في التصنيف.

وأعرب الدكتور أحمد المنشاوي، عن فخره بالإنجاز الجديد الذي أحرزته جامعة أسيوط في واحدًا من التصنيفات الدولية الكبرى التي تقيّم الجامعات؛ وفقًا لتأثيرها على المجتمع، في الجوانب البيئية، والاجتماعية، والحوكمة، مشيرًا إلى أن تقدم جامعة أسيوط تصنيف QS للاستدامة لعام 2025، يعد إنجازًا مهمًا يؤكد جهودها الحثيثة في مجال التنمية المستدامة، والتزامها؛ بالجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية للاستدامة.

وأوضح رئيس جامعة أسيوط أن عنصر "الاستدامة" يعد واحدًا من أهم مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي أولت اهتمامًا كبيرًا؛ بتفعيل دور الجامعات، ومؤسسات التعليم العالي بوجه عام في خدمة المجتمع والبيئة المُحيطة.

تقدم جامعة أسيوط (168) مستوى فى تصنيف QS للاستدامة

وأشاد الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ بتقدم الجامعة (168) مستوى فى تصنيف QS للاستدامة مقارنة بالعام الماضي، مشيرًا إلى أن ذلك يعد نتاج؛ لاهتمام الجامعة واستجابتها لتحديات البيئة، والمجتمع، من خلال؛ ربط العملية التعليمية، والبحثية بالبيئة، والمجتمع، وتطويعهما؛ لإيجاد حلول فعالة، ومستدامة للمشكلات البيئية، والمجتمعية المختلفة، وهو ما يأتي متوافقًا مع رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة.

وأوضح الدكتور عمر شعبان مدير مكتب التصنيف الأكاديمي الدولي؛ أن تصنيف QS للاستدامة؛ يعتمد في تقييمه للجامعات على مجموع درجات كل جامعة في ثلاث فئات؛ الفئة الأولى هى؛ التأثير البيئي، والذي حققت به جامعة أسيوط المرتبة (653) عالميًا، ويضم ثلاثة مؤشرات، وهي:( استدامة المؤسسات التعليمية، استدامة التعليم، استدامة البحث العلمى)؛ وتشمل الفئة الثانية؛ التأثير الاجتماعي؛ والذي حققت فيه الجامعة الترتيب (922) عالميًا؛ وتضم ( 5 )مؤشرات، وهي:( المساواة، تبادل المعرفة، تأثير التعليم، والتوظيف والفرص وجودة الحياة، أما الفئة الثالثة؛ فتتعلق بالحوكمة، وحصلت بها الجامعة على المرتبة (358) عالميًا.

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