تطور مفاجئ يعيد قضية عمر زهران للبداية.. إفراج مشروط بالتزامن مع الطعن أمام محكمة النقض.. وخبير يكشف السيناريوهات المتوقعة

في تطور مثير يعيد الأضواء مجددًا إلى قضية المخرج عمر زهران، بدأت الجهات المختصة إجراءات الإفراج الشرطي عنه، بعد قضائه نصف مدة حبسه في القضية المتهم فيها بسرقة مجوهرات تقدر قيمتها بـ2.5 مليون دولار، والمملوكة للفنانة شاليمار الشربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف.

وسيتم الإفراج عنه شرطيًا بالتزامن مع موعد جلسة طعنه أمام محكمة النقض، في مشهد اعتبره البعض «مصادفة» بينما رآه آخرون بداية لانفراجة قانونية قد تعيد للقضية مسارًا جديدًا.

لحظة الحقيقة أمام أعلى محكمة في مصر 18 يونيو

وصرّح عصام البطاوي، عضو هيئة الدفاع، أن يوم 18 يونيو القادم سيكون لحظة الحقيقة أمام أعلى محكمة في مصر – محكمة النقض، والتي ستقول كلمتها الفاصلة في الحكم الصادر ضده.

تفاصيل الإفراج الشرطي

وقال عضو الدفاع عن “زهران": سيتم الإفراج بعد تنفيذ 6 أشهر و3 أيام من العقوبة، وهو ما يساوي نصف مدة الحكم المخفف (سنة).



وأشار الدفاع إلى أن الإفراج لا يعني البراءة أو نهاية القضية، بل هو مرحلة قانونية في تنفيذ العقوبة، وفقًا لقواعد الإفراج الشرطي.



زهران سيكون تحت المراقبة الشرطية

واستطرد المصدر، زهران سيكون تحت المراقبة الشرطية يوميًا أو أسبوعيًا بحسب ما تحدده الجهات المختصة، في الفترة ما بين الساعة 6 مساءً وحتى 6 صباحًا داخل قسم شرطة الجيزة.

وأعربت الإعلامية بسمة وهبة عن سعادتها الغامرة بالإفراج، ونشرت فيديو لها وهي تسجد لله شكرًا على هذه الخطوة.

آخر تطورات الطعن أمام محكمة النقض:

المحكمة قررت تأجيل نظر الطعن إلى جلسة 18 يونيو 2025، من جانبه مرتضى منصور، محامي زهران، قال إن الحكم المطعون عليه باطل لوجود قصور قانوني، وتناقض في الأقوال، وغياب الأدلة القاطعة.



ووصف دفاع المخرج عمر زهران، الاتهام بـ"كيدية واضحة"، مشيرًا إلى أن المجموعة الذهبية لم تكن مسروقة بل محل خلاف شخصي.

عمر زهران.. يتحدى العاصفة

يعد عمر زهران هو واحد من أبرز الأسماء في المشهد الثقافي والفني المصري والعربي، مخرج وبرامجي سابق لعدد من أهم القنوات الفضائية، وصاحب تجربة إعلامية متفردة ومواقف إنسانية خلّدت اسمه في وجدان الجمهور والنقاد.

من أعماله البارزة: إخراج العديد من البرامج الحوارية الشهيرة اللي أثّرت في ملايين المشاهدين، وتقديم محتوى بصري راقٍ يجمع بين الواقعية والروح المصرية، ومساهماته الفنية في مجال الأفلام الوثائقية والتلفزيونية

لكن رغم المسيرة دي، واجه زهران واحدة من أصعب المحن في حياته، لما اتهم في قضية جنائية أثارت ضجة كبيرة، ليس فقط بسبب المبلغ الكبير للمجوهرات، ولكن بسبب العلاقة الشخصية التي كانت تجمعه بصاحبة البلاغ، الفنانة شاليمار الشربتلي.

من أين بدأت القصة؟

بدأت فصول القضية في نهاية 2023، لما تقدمت شاليمار ببلاغ تتهم فيه زهران بسرقة مجوهرات من منزلها.



وضبطت الأجهزة الأمنية، حقيبة بها المجوهرات في حوزته، لكنه صرّح بأنها كانت هدية شخصية منها في إطار علاقة صداقة وطيدة جمعت بينهما.

القضاء المصري تحرك سريعًا، وفي أول حكم صدر بحبسه سنتين مع الشغل. لكن فريق الدفاع بقيادة المستشار مرتضى منصور قدم استئنافًا، وتم تخفيف العقوبة إلى سنة واحدة فقط في يناير 2025.

خلف الكواليس: دفاع شرس ومواقف متضاربة

مرتضى منصور وصف الحكم بـ"الظالم"، مؤكدًا:غياب الأدلة القطعية، كيدية البلاغ، تناقض روايات شاليمار، فساد في الاستدلال القانوني

وفى محكمة النقض تشهد فصل جديد أمام واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا، والتي من المتوقع أن تفصل فيها خلال جلسة 18 يونيو 2025.

الشارع الفني والإعلامي

ما إن أُعلن خبر الإفراج الشرطي، حتى تفاعل الوسط الفني والإعلامي بشكل كبير، من جانبها عبرت الإعلامية بسمة وهبة عن فرحتها الكبيرة بالإفراج، ونشرت فيديو وهي تسجد لله شكرًا، في مشهد انتشر كالنار في الهشيم على السوشيال ميديا.

أما عدد من الفنانين والمثقفين، فوصفوا القضية بأنها ضريبة شهرة، وأن زهران سيخرج من هذه المحنة أقوى من قبل.

خبير قانونى يكشف ماذا يحدث الفترة المقبلة بشأن زهران

وكشف خبير قانونى، مصير عمر زهران فى ضوء التطورات الأخيرة، موضحا بان زهران الآن تحت المراقبة الشرطية لحين انتهاء العام القانوني للعقوبة، والطعن أمام النقض في 18 يونيو هو الفيصل النهائي.

وأشار الخبير القانوني، في حال قبول الطعن، قد تُلغى الإدانة بالكامل ويتم إعادة محاكمته أو تبرئته نهائيًا، أما فى حال رفضه، سيُكمل العقوبة تحت المراقبة حتى يناير 2026.

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