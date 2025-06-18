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خارج الحدود

حماس تحذر من تورط أمريكا عسكريا في الحرب ضد إيران

حركة حماس، فيتو
حركة حماس، فيتو

حذرت حركة حماس، اليوم الأربعاء، من أن التهديدات الأمريكية بالتدخل عسكريًّا ضد إيران تدفع المنطقة إلى حافة الانفجار.

وأعربت الحركة في بيان صحفي عن إدانتها للتهديدات الأمريكية ورفضها المطلق لاستمرار العدوان الإسرائيلي على إيران بما يعد "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتهديدًا مباشرًا للأمن والسلم في الإقليم والعالم".

وحذر البيان من "خطورة التورُّط الأمريكي المباشر في أيِّ عدوان عسكري على إيران"، محملًا واشنطن وإسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات التصعيد ضد إيران وفي المنطقة.

وأكد البيان دعم الحركة “حق إيران المشروع في الدفاع عن نفسها وسيادتها الوطنية”.

كما حث البيان الدول العربية والإسلامية على رفض "العدوان" على إيران والحيلولة دون استمراره "حماية لأمن المنطقة ومصالح شعوبها".

وأفاد موقع "أكسيوس" نقلًا عن مسؤول إسرائيلي لم يكشف عن هويته بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء.

ونقل "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين قولهما إن رئيس الوزراء نتنياهو والمؤسسة الدفاعية الإسرائيلية لا يزالان يعتقدان أن الرئيس ترامب من المرجح أن يدخل الحرب في الأيام المقبلة لقصف منشآت تخصيب اليورانيوم في إيران.

واجتمع ترامب بفريقه للأمن القومي، يوم الثلاثاء، وسط تصاعد الصراع بين إسرائيل وإيران.

وذكر البيت الأبيض عقب الاجتماع أن المناقشات التي تمت في غرفة العمليات، وهي مركز العمليات الأكثر تأمينا بمقر الحكومة في واشنطن، استمر نحو ساعة ونصف الساعة.

ولم تصدر تفاصيل على الفور تتعلق بالقرارات التي اتخذت في الاجتماع.

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