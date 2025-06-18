الأربعاء 18 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب: الولايات المتحدة يجب أن تتحمل مسؤوليتها من أجل تخليص العالم من "الشر العظيم"

الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة يجب أن تتحمل مسؤوليتها من أجل "تخليص العالم من الشر العظيم".


وجاء تصريح الرئيس الأمريكي، بعد أن أكد سابقًا الولايات المتحدة فرضت سيطرتها الكاملة على المجال الجوي الإيراني.

وقبل ذلك، طالب الرئيس الأمريكي إيران بالاستسلام غير المشروط.

كما أفاد دونالد ترامب بأن واشنطن تعرف بالتحديد مكان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، مؤكدًا أنه هدف سهل.

وكتب ترامب في حسابه على منصة "تروث سوشيال": "نعرف تماما مكان اختباء ما يُسمى المرشد الأعلى. إنه هدف سهل، ولكنه آمن هناك - لن نقضي عليه، على الأقل ليس في الوقت الحالي".

وأضاف: "لكننا لا نريد إطلاق صواريخ على المدنيين أو الجنود الأمريكيين.. صبرنا ينفد.. شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر!".

وفي المقابل، أعلن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في تدوينة فجر الأربعاء، أن المعركة بدأت.

وأضاف خامنئي أن الجمهورية الإسلامية لن تساوم الصهاينة أبدًا، مشددًا على أنه "يجب التعامل بقوة في مواجهة الكيان الصهيوني الإرهابي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

لرئيس الامريكي دونالد ترامب المجال الجوي الايراني المرشد الاعلي الايراني علي خامنئي الجنود الامريكيين

الأكثر قراءة

رسميا، تأجيل انطلاق مباراة صن داونز ضد أولسان بكأس العالم للأندية، والسبب قهري

ترامب: الولايات المتحدة يجب أن تتحمل مسؤوليتها من أجل تخليص العالم من "الشر العظيم"

صاروخ "فتاح"، مفاجأة إيرانية تفوق سرعة الصوت تهز إسرائيل

إيران تعلن استخدام الجيل الأول من صواريخ فتاح ضد إسرائيل وتؤكد: بداية تدمير الصهاينة

كأس العالم للأندية، صن داونز الجنوب يخطف فوزا ثمينا من أولسان الكوري

أول صور لانهيار عقار السيدة زينب ومدير أمن القاهرة ينتقل إلى موقع المنزل المنكوب (صور)

نور الشريف كان من أقدم سكانه، عقار السيدة زينب المنهار صادر له قرار ترميم منذ شهرين (صور)

إيران تطلق دفعة ثالثة من الصواريخ ضد إسرائيل وتعلن السيطرة على أجواء الأرض المحتلة

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 17-6-2025

أسعار النحاس عالميا ومحليا اليوم الثلاثاء 17/6/2025

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء 17-6-2025

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

بعد إحالته إلى البرلمان.. تفاصيل التعديلات الجديدة بقانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 18 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 18 – 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 18 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية