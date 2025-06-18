ترامب: الولايات المتحدة يجب أن تتحمل مسؤوليتها من أجل تخليص العالم من "الشر العظيم"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة يجب أن تتحمل مسؤوليتها من أجل "تخليص العالم من الشر العظيم".



وجاء تصريح الرئيس الأمريكي، بعد أن أكد سابقًا الولايات المتحدة فرضت سيطرتها الكاملة على المجال الجوي الإيراني.

وقبل ذلك، طالب الرئيس الأمريكي إيران بالاستسلام غير المشروط.

كما أفاد دونالد ترامب بأن واشنطن تعرف بالتحديد مكان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، مؤكدًا أنه هدف سهل.

وكتب ترامب في حسابه على منصة "تروث سوشيال": "نعرف تماما مكان اختباء ما يُسمى المرشد الأعلى. إنه هدف سهل، ولكنه آمن هناك - لن نقضي عليه، على الأقل ليس في الوقت الحالي".

وأضاف: "لكننا لا نريد إطلاق صواريخ على المدنيين أو الجنود الأمريكيين.. صبرنا ينفد.. شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر!".

وفي المقابل، أعلن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في تدوينة فجر الأربعاء، أن المعركة بدأت.

وأضاف خامنئي أن الجمهورية الإسلامية لن تساوم الصهاينة أبدًا، مشددًا على أنه "يجب التعامل بقوة في مواجهة الكيان الصهيوني الإرهابي".

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