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خارج الحدود

انتهاء اجتماع ترامب مع مجلس الأمن القومي بشأن الصراع بين إسرائيل وإيران

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، عن انتهاء اجتماع الرئيس ترامب مع مجلس الأمن القومي الأمريكي بشأن الصراع بين دولة الاحتلال وإيران.

شن ضربة ضد منشآت إيران النووية

أفادت وكالة «أكسيوس»، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، بأن الرئيس دونالد ترامب يفكر جديا بالانضمام للحرب وشن ضربة ضد منشآت إيران النووية خاصة منشأة فوردو.

وأضافت أكسيوس نقلا عن مسؤولين إسرائيليين أيضا أن نتنياهو والمؤسسة العسكرية يعتقدان أن ترامب قد يدخل الحرب قريبا لقصف منشأة فوردو.

 

المرشد الإيراني هدف سهل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الثلاثاء في منشور له على منصة تروث سوشيال "نعرف تماما أين يختبئ المرشد الأعلى في إيران".

وأضاف ترامب: "المرشد الأعلى هدف سهل ولن نقضي عليه على الأقل في الوقت الحالي.. ولكن صبرنا ينفد".

 

انقطاع الإنترنت فى إيران وترامب يعلن السيطرة الكاملة على الأجواء

فى ذات السياق، أفاد الإعلام الإيراني، بانقطاع كامل للإنترنت فى إيران، فيما أعلن الرئيس الأمريكى ترامب السيطرة الكاملة على الأجواء فوق الجمهورية الإسلامية.

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