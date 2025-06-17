انتهاء اجتماع ترامب مع مجلس الأمن القومي بشأن الصراع بين إسرائيل وإيران

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، عن انتهاء اجتماع الرئيس ترامب مع مجلس الأمن القومي الأمريكي بشأن الصراع بين دولة الاحتلال وإيران.

شن ضربة ضد منشآت إيران النووية

أفادت وكالة «أكسيوس»، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، بأن الرئيس دونالد ترامب يفكر جديا بالانضمام للحرب وشن ضربة ضد منشآت إيران النووية خاصة منشأة فوردو.

وأضافت أكسيوس نقلا عن مسؤولين إسرائيليين أيضا أن نتنياهو والمؤسسة العسكرية يعتقدان أن ترامب قد يدخل الحرب قريبا لقصف منشأة فوردو.

المرشد الإيراني هدف سهل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الثلاثاء في منشور له على منصة تروث سوشيال "نعرف تماما أين يختبئ المرشد الأعلى في إيران".

وأضاف ترامب: "المرشد الأعلى هدف سهل ولن نقضي عليه على الأقل في الوقت الحالي.. ولكن صبرنا ينفد".

انقطاع الإنترنت فى إيران وترامب يعلن السيطرة الكاملة على الأجواء

فى ذات السياق، أفاد الإعلام الإيراني، بانقطاع كامل للإنترنت فى إيران، فيما أعلن الرئيس الأمريكى ترامب السيطرة الكاملة على الأجواء فوق الجمهورية الإسلامية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.