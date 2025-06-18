الأربعاء 18 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الحرس الثوري الإيراني يعلن تنفيذ ضربات مؤثرة ضد القواعد الجوية الإسرائيلية

قاعدة جوية إسرائيلية،
قاعدة جوية إسرائيلية، فيتو

أعلن المتحدث باسم عملية الوعد الصادق الإيرانية، العقيد إيمان تاجيك، تنفيذ الموجة العاشرة من عمليات "الوعد الصادق 3" ردًّا على العدوان "الوقح" الذي شنَّته إسرائيل على الأراضي الإيرانية.

وقال العقيد تاجيك في بيان صحفي متلفز، إن هذه العمليات شملت تخطيطًا دقيقًا وتنفيذ ضربات مؤثرة استهدفت القواعد الجوية التي كانت تستخدم كنقاط انطلاق للطائرات الحربية الإسرائيلية في هجماتها ضد الأراضي الإيرانية.

وأكد أن هذه الهجمات ستكون مستمرة، ومعقدة ومتعددة الطبقات، وستتم بشكل تدريجي، مؤكدًا عزم قوات الحرس الثوري مواصلة الرد بحزم على أي عدوان يمس الأمن الوطني للبلاد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المتحدث باسم عملية الوعد الصادق الإيرانية القائد في العقيد إيمان تاجيك عمليات الوعد الصادق 3 الموجة العاشرة إسرائيل الاراضي الايرانية القواعد الجوية للطائرات الحربية الإسرائيلية قوات الحرس الثوري

الأكثر قراءة

رسميا، تأجيل انطلاق مباراة صن داونز ضد أولسان بكأس العالم للأندية، والسبب قهري

أول صور لانهيار عقار السيدة زينب ومدير أمن القاهرة ينتقل إلى موقع المنزل المنكوب (صور)

نور الشريف كان من أقدم سكانه، عقار السيدة زينب المنهار صادر له قرار ترميم منذ شهرين (صور)

انهيار عقار مكون من 7 طوابق في السيدة زينب والبحث عن ضحايا أسفل الأنقاض

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

الحرس الثوري الإيراني يعلن تنفيذ ضربات مؤثرة ضد القواعد الجوية الإسرائيلية

والد الطفل ضحية اعتداء نجل محمد رمضان بنادي نيو جيزة يكشف تفاصيل التصالح

التلفزيون الإيراني: مفاجأة مرتقبة الليلة وحدث سيذكره العالم لقرون

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 17-6-2025

أسعار النحاس عالميا ومحليا اليوم الثلاثاء 17/6/2025

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء 17-6-2025

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

بعد إحالته إلى البرلمان.. تفاصيل التعديلات الجديدة بقانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 18 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 18 – 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 18 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
إسرائيل تعلن اعتراض مسيرتين فوق البحر الميت