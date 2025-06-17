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خارج الحدود

إعلام إيراني: إسقاط 4 طائرات مسيرة إسرائيلية في محافظة أذربيجان

إسقاط 4 طائرات مسيرة
إسقاط 4 طائرات مسيرة إسرائيلية في محافظة أذربيجان، فيتو

أفادت وكالة إسنا الإيرانية، مساء اليوم الثلاثاء، بإسقاط 4 طائرات مسيرة إسرائيلية في محافظة أذربيجان الشرقية.

 

إيران تعلن استهداف قواعد جوية إسرائيلية

أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء اليوم الثلاثاء، استهداف قواعد جوية إسرائيلية في هجمات جديدة.

وقال جيش الاحتلال: رصدنا إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل وأنظمة الدفاع تعمل على اعتراض التهديد.. على الإسرائيليين الدخول فورا إلى المناطق المحصنة والبقاء فيها حتى صدور إشعار جديد".

وأكدت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، دوي صافرات الإنذار في مناطق شمال إسرائيل، والجليل الأعلى والجولان وحيفا ومحيطها.

 

إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل

في سياق متصل، أعلن الإسعاف الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، إصابة 4 أشخاص في الهجوم الصاروخي الأخير أثناء توجههم إلى المناطق المحمية.

وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، دوي صفارات الإنذار وسط وجنوب دولة الاحتلال وقال جيش الاحتلال: "رصدنا إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل ودفاعاتنا الجوية تعمل على اعتراض التهديد.. على الإسرائيليين التوجه إلى المناطق المحمية فورا".

 

فشل انطلاق الإنذار المبكر قبل القصف الإيراني

وقالت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية عن مصادر إن جيش الاحتلال الإسرائيلي فتح تحقيقا بشأن عدم انطلاق تحذيرات مبكرة قبيل الغارات الإيرانية.

وذكرت مصادر أن إيران أطلقت على إسرائيل 380 صاروخا باليستيا عبر 15 هجوما، وأن إيران أطلقت الليلة الماضية 6 صواريخ تم اعتراض 5 منها وسقط السادس بمنطقة مفتوحة في النقب.
 

غارات واسعة النطاق على أهداف عسكرية غرب إيران

كذلك ذكر جيش الاحتلال أنه نفذ الليلة الماضية غارات واسعة النطاق على أهداف عسكرية غرب إيران، وجرى استهداف مواقع تخزين وإطلاق صواريخ أرض-أرض، ومنصات إطلاق صواريخ ومواقع تخزين مسيرات.

كما اعترض جيش الإحتلال الإسرائيلي وأسقط مسيرة رصدت في منطقة جنوب الجولان صباح اليوم.

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محافظة أذربيجان الشرقية إيران الحرس الثوري الإيراني دولة الإحتلال إسرائيل

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