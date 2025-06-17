صواريخ إيران تصيب 10 إسرائيليين قبل دخولهم الملاجئ

أعلن الإسعاف الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، سقوط 10 مصابين أثناء توجههم للملاجئ بعد إطلاق صواريخ من إيران.

أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بأنه تم إطلاق دفعة من الصواريخ الإيرانية باتجاه إسرائيل.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: إن صاروخا إيرانيا سقط بشكل مباشر على مبنى بمنطقة تل أبيب الكبرى.

ومن جانبها قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إن صفارات الإنذار دوت في وسط وشمال إسرائيل وتل أبيب الكبرى والقدس، مشيرة إلى أن الإنذارات الأولية تركز على منطقة بئر السبع وحيفا.

وفي السياق، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه إسرائيل، حيث تعمل الأنظمة الدفاعية على اعتراض التهديد.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية، إنه سمع دوي انفجارات في مناطق الجليل وبيسان وتل أبيب.

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