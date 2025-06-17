الثلاثاء 17 يونيو 2025
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خارج الحدود

جيش الاحتلال الإسرائيلي: قتلنا رئيس أركان الحرب الجديد في إيران علي شادماني

اللواء علي شادماني
اللواء علي شادماني

 أعلن  جيش الاحتلال الإسرائيلي، اغتيال رئيس هيئة أركان الحرب في إيران علي شادماني.

وقال جيش الاحتلال: قتلنا رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية".

وكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور على منصة "إكس": "جيش الدفاع قضى للمرة الثانية على رئيس أركان الحرب في ايران وأرفع قائد عسكري للنظام الإيراني علي شادماني".

ودخل التصعيد الإيراني الإسرائيلي،مرحلة متطورة، في ساعة مبكرة من فجر اليوم، مع شن إسرائيل هجمات جديدة استهدفت خلالها منصات إطلاق صواريخ، فيما ردت طهران بموجة صواريخ جديدة على تل أبيب.

بينما شنت إسرائيل هجومًا جويًا واسعًا على مواقع حساسة داخل إيران، مستهدفة منشآت نووية وقواعد عسكرية وقيادات بارزة، ردت طهران باستهداف -كذلك- مواقع داخل تل أبيب؛ بينها مراكز لتصنيع الأسلحة، وقواعد انطلقت منها الهجمات ضدها.

 

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