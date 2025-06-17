الثلاثاء 17 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

دوي صافرات الإنذار وسط وجنوب إسرائيل وجيش الاحتلال يطالب بالتوجه للملاجئ فورا

صواريخ إيران، فيتو
صواريخ إيران، فيتو

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، دوي صفارات الإنذار وسط وجنوب دولة الاحتلال.

وقال جيش الاحتلال: "رصدنا إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل ودفاعاتنا الجوية تعمل على اعتراض التهديد.. على الإسرائيليين التوجه إلى المناطق المحمية فورا".

 

فشل انطلاق الإنذار المبكر قبل القصف الإيراني

وقالت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية عن مصادر إن جيش الاحتلال الإسرائيلي فتح تحقيقا بشأن عدم انطلاق تحذيرات مبكرة قبيل الغارات الإيرانية.

وذكرت مصادر أن إيران أطلقت على إسرائيل 380 صاروخا باليستيا عبر 15 هجوما وأن إيران أطلقت الليلة الماضية 6 صواريخ تم اعتراض 5 منها وسقط السادس بمنطقة مفتوحة في النقب.

 

غارات واسعة النطاق على أهداف عسكرية غرب إيران

كذلك ذكر جيش الاحتلال أنه نفذ الليلة الماضية غارات واسعة النطاق على أهداف عسكرية غرب إيران، وجرى استهداف مواقع تخزين وإطلاق صواريخ أرض-أرض ومنصات إطلاق صواريخ ومواقع تخزين مسيرات.

كما اعترض جيش الإحتلال الإسرائيلي وأسقط مسيرة رصدت في منطقة جنوب الجولان صباح اليوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دولة الإحتلال إسرائيل جيش الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي

مواد متعلقة

إيران تعثر على أجهزة إسرائيلية للتتبع في الأماكن الأمنية الحساسة

وزير الحرب الإسرائيلي: منشأة إيران النووية في فوردو سيتم التعامل معها بالتأكيد

جيش الاحتلال يفتح تحقيقا حول فشل الإنذار المبكر من القصف الإيراني

جيش الاحتلال الإسرائيلي: قتلنا رئيس أركان الحرب الجديد في إيران علي شادماني

الأكثر قراءة

بعد تداول صور ربط جاسوس على صاروخ إيراني، شومان: ترويع مستحق القتل لا يجوز شرعًا

ننشر النص الكامل لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم

الإخلاء خلال 7 سنوات، إسكان النواب توافق نهائيا على تعديل الإيجار القديم

تفسير حلم خاتم الفضة في المنام وعلاقته بالأمان والاستقرار

أبو جبل يشعل أزمة جديدة بين ميدو ومجلس الزمالك

مفاجأة سارة لـ بن شرقي قبل صدام بالميراس

ظهرت الآن، بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بني سويف

خدمات

المزيد

مخالف للسائد، سيتي بنك يتوقع انخفاض أسعار الذهب إلى مستويات 3000 دولار

لو غيرت الموبايل ونسيت IPA في انستاباي تعمل إيه؟

سعر كيلو الألومنيوم الخردة اليوم الثلاثاء

طن أرز الشعير الرفيع يسجل 17 ألفا و700 جنيه

المزيد

انفوجراف

قبل صفقة فيرتز مع ليفربول.. أغلى 10 صفقات في تاريخ الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم خاتم الفضة في المنام وعلاقته بالأمان والاستقرار

بعد تداول صور ربط جاسوس على صاروخ إيراني، شومان: ترويع مستحق القتل لا يجوز شرعًا

في اليوم العالمي لمكافحة التصحُّر والجفاف، البحوث الإسلامية: الحفاظ على البيئة واجب شرعي

المزيد
الجريدة الرسمية