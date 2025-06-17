جيش الاحتلال يفتح تحقيقا حول فشل الإنذار المبكر من القصف الإيراني

قالت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية عن مصادر إن جيش الاحتلال الإسرائيلي فتح تحقيقا بشأن عدم انطلاق تحذيرات مبكرة قبيل الغارات الإيرانية.

إيران تطلق 380 صاروخا باليستيا على إسرائيل

ذكرت مصادر أن إيران أطلقت على إسرائيل 380 صاروخا باليستيا عبر 15 هجوما وأن إيران أطلقت الليلة الماضية 6 صواريخ تم اعتراض 5 منها وسقط السادس بمنطقة مفتوحة في النقب.

ذكر جيش الاحتلال أنه نفذ الليلة الماضية غارات واسعة النطاق على أهداف عسكرية غرب إيران، وجرى استهداف مواقع تخزين وإطلاق صواريخ أرض-أرض ومنصات إطلاق صواريخ ومواقع تخزين مسيرات.

مواجهة التصعيد العسكري

كما اعترض جيش الإحتلال الإسرائيلي وأسقط المسيرة التي رصدت في منطقة جنوب الجولان صباح اليوم.

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