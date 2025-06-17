الثلاثاء 17 يونيو 2025
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خارج الحدود

ترامب: لم أغادر قمة الـ7 لبحث وقف النار بين إيران وإسرائيل الأمر أكبر من ذلك بكثير

الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء: إن سبب مغادرته قمة السبع في كندا، وعودته إلى واشنطن مع فريقه، لا علاقة لها بوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.

وكتب ترامب في منشور على منصة “تروث سوشيال”: إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زعم خطأ أنني غادرت قمة مجموعة السبع وعدت إلى واشنطن للعمل على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.. ماكرون ليس لديه أدنى فكرة عن سبب توجهي الآن إلى واشنطن".

وشدد على أن “سبب عودته إلى واشنطن لا علاقة له بوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل” مشيرًا إلى أن "الأمر أكبر من ذلك بكثير.

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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قمة السبع وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون

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