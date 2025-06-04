المركزي الكندي يثبت سعر الفائدة عند 2.75% لهذا السبب

أبقى بنك كندا على سعر الفائدة لليلة واحدة عند 2.75% اليوم الأربعاء، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع من قبل الاقتصاديين.

وأشار البنك إلى أن الاقتصاد الكندي "أضعف نسبيًا لكن ليس بشكل حاد"، وسط حالة مستمرة من عدم اليقين بسبب السياسات التجارية الأميركية.

أسباب الإبقاء على سعر الفائدة

وجاء في بيان البنك: "نظرًا لاستمرار حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأميركية، ولأن الاقتصاد الكندي لا يزال ضعيفًا نسبيًا دون أن يشهد تراجعًا حادًا، إضافة إلى بعض المفاجآت في بيانات التضخم الأخيرة التي أظهرت متانة غير متوقعة، قرر مجلس إدارة البنك الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير حتى نحصل على مزيد من المعلومات حول السياسات التجارية الأميركية وتأثيرها وسنواصل تقييم توقيت وقوة الضغوط التضخمية الهبوطية الناجمة عن ضعف الاقتصاد، مقابل الضغوط الصعودية الناتجة عن ارتفاع التكاليف".

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