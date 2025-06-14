السبت 14 يونيو 2025
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أخبار مصر

الحكومة تكشف تطورات إمدادات الوقود وتؤكد: سفن جديدة لضخ الغاز ومضاعفة الإنتاج

سفينة الغاز، فيتو
سفينة الغاز، فيتو
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قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء: إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماعًا مهمًا لمتابعة إمدادات المواد البترولية والمخزون الاستراتيجي للوقود ولا سيما الغاز، بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية.

وصول 3 سفن غاز لدعم الشبكة القومية

وأوضح الحمصاني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “الحياة”: أن وزير البترول أكد وصول 3 سفن تم التعاقد عليها لتوفير احتياجات الدولة من الغاز الطبيعي مع دخول فصل الصيف، مشيرًا إلى أن السفينة الثانية سيتم ربطها قبل نهاية يونيو الجاري والسفينة الثالثة ستُربط مطلع يوليو المقبل.

ربط سفن الغاز بالشبكة القومية 


وأضاف:"بربط السفن الثلاث بالشبكة القومية، سيتمكن القطاع من ضخ ضعف كميات الغاز التي تم ضخها العام الماضي، مما سيعيد ضخ الغاز بشكل طبيعي لمصانع الأسمدة والقطاعات الصناعية الأخرى التي تأثرت مؤقتًا ولظروف اضطرارية"

تحرك التعاقد مع سفن الغاز


وأكد الحمصاني أن هذا التحرك يهدف إلى ضمان استقرار الإمدادات وتعزيز الكفاءة الإنتاجية، خاصة مع زيادة الأحمال في فصل الصيف، مشددًا على أن الحكومة تتابع الموقف بدقة وعلى مدار الساعة.
 

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