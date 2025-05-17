جمعية مستثمري العاشر من رمضان تستقبل وفدا من دول غرب إفريقيا

استقبلت جمعية مستثمري العاشر من رمضان وفدا رفيع المستوى من دول غرب إفريقيا ، وذلك بالتعاون مع التجاري وفا بنك ايجيبت، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، بهدف بحث فرص الاستثمار المشترك بين مصر وكذلك زيادة التبادل التجاري.

وضمن الوفد نحو (٤٠) مشاركا من دول إفريقية، حيث حضر ممثلو (۹) دول من ضمن (۱۱) دولة مشاركة فى البعثة منهم المغرب - تونس - كوت ديفوار - الكاميرون - السنغال - موريتانيا -مالي - الكونغو - تشاد - الجابون وعدد من كبار الشخصيات من ممثلي القطاع العام والخاص.

وكان في استقبال الزيارة الدكتور محيى حافظ نائب رئيس مجلس الإدارة، وأيمن رضا الأمين العام، والمهندس عادل إسماعيل أمين الصندوق، والدكتورة هالة محمد صلاح الدين مدير عام الجمعية، بالإضافة إلى المهندس علاء عبد اللاه رئيس جهاز المدينة.

فتح أسواق جديدة داخل أسواق دول غرب إفريقيا

وخلال الاجتماع أكد أيمن رضا الأمين العام للجمعية أهمية فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية داخل أسواق دول غرب إفريقيا خلال الفترة المقبلة، والتي جاءت تلبية لخطة الدولة، كما أشاد بانفتاح دول غرب إفريقيا على التعاون مع الحكومة المصرية في فتح أسواق جديدة لها داخل مصر.

كما تحدث الدكتور محيي حافظ نائب رئيس المجلس عن الحوافز الاستثمارية التي تمنحها مصر والتي تحرص القيادة السياسية على تهيئة المناخ المناسب للاستثمار ودعم الصناعة وذلك من خلال قانون رقم ٩٥ الخاص بحوافز الاستثمار.

وأضاف أن الحكومة المصرية في إطار التحول الرقمي وتيسيرًا على المستثمرين الصناعيين قامت بإنشاء منصة مصر الصناعية والرقمية، التي تمُكن كافة الراغبين في الحصول على أراض صناعية، والتعرف على الفرص الصناعية المتاحة، والتقدم لجز قطع الأراضى، وذلك تأكيد على مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.

وأكد المهندس علاء عبد الله رئيس جهاز المدينة رؤية الدولة في انشاء المدن الصناعية الجديدة لتخفيف العبء السكاني عن الدلتا، موضحًا أن مدينة العاشر من رمضان تعتبر قلعة الصناعة المصرية لما بها من استثمارات هائلة وصادرات تمثل ثلث صادرات مصر غير البترولية.

وأوضح أن جهاز المدينة دائما ما يهتم بتوفير الوحدات السكنية للعاملين بالشركات لتخفيف الازدحام المروري عن الطرق المؤدية للمدينة وتخفيف تكلفة النقل وتهيئة البيئة المناسبة للعمال لدفع عجلة الانتاج.

زيادة التبادل التجاري واستكشاف الفرص الصناعية

وخلال اللقاء أعلنت الوفود الإفريقية عن الفرص الاستثمارية المتاحة بها وكذلك إمكانية زيادة التبادل التجاري وتقديم الخدمات البنكية والمصرفية في هذه الدول والاتفاقيات الدولية المتبعة بها وكذلك مميزات السوق الأفريقية كسوق واعدة للمنتج المصري

وأضاف مستثمرو غرب إفريقيا أن هذا الاجتماع جاء بهدف استكشاف الفرص الصناعية والتصديرية المتاحة في مصر وتعزيز ربط المستثمرين الافارقة بسلاسل التوريد الاقليمية دعما لأهداف التكامل الاقتصادى والتجاري في القارة، بالإضافة إلى التأكيد عمليا على دور مصر كمركز صناعی محوری، وبوابة موثوقة لتدفق الاستثمارات عبر القارة الأفريقية

وعقب نهاية الاجتماع توجهت وفود دول غرب إفريقيا إلى زيارة العديد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، بهدف التعرف على إمكانية فتح فرص تصديرة معها كنوع من إثبات الجدية في التعامل مع الصناعة المصرية، وتضمنت هذه المصانع (شركة حلواني إخوان بالمنطقة الصناعية B3 ، شركة سيراميكا بلاتينيوم بالمنطقة الصناعية A2، شركة المتحدة للعبوات الزجاجية بالمنطقة الصناعية A6.

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