خبير مصرفي يكشف 4 محددات رئيسية تتحكم في سعر صرف الدولار الفترة المقبلة

أكد الخبير المصرفي محمد عبد العال: أن الجنيه قدّم أداءً قويًا أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات الأيام الأخيرة، على الرغم من تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن هذا الأداء يعكس قدرة الدولة على إدارة الأزمات الاقتصادية بثقة ومرونة.

4 عوامل رئيسية تتحكم في سعر الصرف

وأوضح عبد العال، خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج "اقتصاد مصر"، أن هناك 4 محددات أساسية تؤثر على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وهي قوة الدولار عالميًا بوصفه ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات، تدفقات الأموال الساخنة نحو الأسواق الناشئة، حجم التدفقات الدولارية والاستثمارية التي تدخل السوق المصري، الاضطرابات الإقليمية تؤثر على الدولار وليس الجنيه.

وأشار الخبير المصرفي إلى أن الدولار الأمريكي تأثر سلبًا بالأحداث المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط، في ظل حالة من الحذر تسود الاقتصاد الأمريكي، مما فتح المجال لتعافي بعض عملات الأسواق الناشئة، ومنها الجنيه، الذي أظهر تماسكًا لافتًا.

الاحتياطي النقدي يدعم الثقة في الجنيه

وختم عبد العال تصريحاته بالتأكيد على أن الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر لا يزال قويًا ومستقرًا، وهو ما يمثل دعمًا مباشرًا للجنيه المصري، ويعزز ثقة الأسواق المحلية والدولية في قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام التحديات الخارجية والتقلبات العالمية.

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