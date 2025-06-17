ترامب: لم أتواصل مع إيران لإجراء محادثات سلام وأريد استسلامًا كاملًا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أنه لم يتواصل مع إيران من أجل إجراء محادثات سلام بأي وسيلة أو شكل أو صيغة.

يتعين على إيران قبول الاتفاق المطروح على الطاولة

وأضاف ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي (تروث سوشيال): «كان يتعين على إيران قبول الاتفاق المطروح على الطاولة».

وتابع ترامب أنه يسعى إلى «نهاية حقيقية» للصراع في إيران، متعهدًا بعدم السماح لها بحيازة أسلحة نووية، مؤكدًا تطلعه لما هو أفضل من وقف لإطلاق النار خلال الحرب المتواصلة منذ خمس أيام مع إسرائيل.

طهران تقترب جدًا من امتلاك سلاح نووي

وشدد ترامب على أنه طهران تقترب جدًا من امتلاك سلاح نووي، مبديا رغبته في «استسلام كامل» منها وقال: «إذا كانت إيران تريد الحديث فهم يعلمون كيف يتواصلون معي».

مبعوثه للسلام ستيف ويتكوف بغرض التفاوض مع إيران

وحذر ترامب إيران من استهداف المصالح الأمريكية قائلًا: «سنرد بحزم، وسنطلق العنان لقواتنا إذا استهدفت إيران مصالحنا».

وأكد الرئيس الأمريكي أنه يفكر في إرسال نائبه جي دي فانس ومبعوثه للسلام ستيف ويتكوف بغرض التفاوض مع إيران.

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