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اقتصاد

خبير: الحرب الإسرائيلية الإيرانية لم تؤثر في سوق السيارات المصري

تامر حنفي، فيتو
تامر حنفي، فيتو

يشهد العالم حالة من التوتر في ظل مخاطر الحرب الإسرائيلية الإيرانية، التي تؤثر في الاقتصاد العالمي بالسلب، مما أثار  تساؤلات كثيرة على ألسنة المواطنين الذين يرغبون في اقتناء السيارات، أبرزها ماذا يحدث في قطاع السيارات المحلي وهل تتأثر أسعار السيارات مجددًا بتلك الحرب خاصة بعد التعافي التدريجي الذي شهده السوق المحلي بعد تطبيق خطة الحكومة بدعم المنتج المحلي وافتتاح العديد من المصانع تصل إلى نحو 10 مصانع متخصصة في تجميع السيارات.

 

وفي هذا الشأن، قال تامر حنفي، خبير السيارات، إن السوق المصري لم يتأثر، بالضربات  المستمرة بين إيران وإسرائيل، مؤكدًا أن سوق السيارات يشهد حالة من الاستقرار لم يشهدها من قبل عبر السنوات الماضية، وتراجع الأسعار ما أدى إلى تحسن المبيعات ونموها خلال اول خمس أشهر من  العام الحالي 2025، ويرجع ذلك إلى  توجيهات الحكومة بتشجيع التجميع المحلي المساهم في تحسين الاقتصاد المصري، مضيفات “نجني ثماره بشكل  واضح وصريح مطلع العام المقبل”.

 

وأوضح حنفي، في تصريح خاص ل فيتو، أن السوق المصري يشهد الفترة المقبلة  منافسة سعرية  بين مصانع تجميع السيارات  المحلية وهو ما يصب في مصلحة المستهلك المصري لأن كل  مصنع يرغب في كسب فئات كبيرة من المستهلكين، ويأتي ذلك من خلال خفض الأسعار  مما يشغل روح التنافس وتوفير العديد من الخصومات.

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