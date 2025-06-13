لرفع الإنتاجية، ندوة إرشادية لمزارعي القطن ببني سويف

نظمت مديرية الزراعة بـ محافظة بني سويف ندوة عن محصول القطن بمركز بني سويف بقرية إهناسيا الخضراء، وذلك في إطار جهود التوعية والإرشاد الزراعي الميداني.

وذلك بناءً على تعليمات الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وتوجيهات الدكتور أيمن حمودة وكيل وزارة الزراعة ببني سويف، وتحت إشراف المهندس أحمد جبر مدير عام الإرشاد الزراعي.

ندوة إرشادية موسعة لمزارعي القطن ببني سويف

وتناولت الندوة الإرشادية، التي شارك في تقديمها كل من الدكتور سيد عبد الهادي والدكتور طاهر محمد، عددًا من الموضوعات الهامة المرتبطة بمراحل نمو محصول القطن، خاصة في هذه الفترة من عمر النبات، كما تم التركيز على أساليب علاج الربط المبكر والهياج الخضري لضمان تحقيق أعلى إنتاجية وجودة للمحصول، وذلك بحضور المهندسة منى عامر، رئيس إدارة الألياف والقطن، والمهندسة مريم أنيس، أخصائي القطن بالمحافظة، في إطار دعم الإرشاد الزراعي للمزارعين بالممارسات السليمة لتحسين المحصول.

تطهير المساقي الخاصة بقرية ميدوم ببني سويف

وفي سياق متصل، وبالتنسيق والتعاون مع جهاز تحسين الأراضي، وبناء على تعليمات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبتوجيهات الدكتور أيمن حمودة وكيل وزارة الزراعة، والمهندس عبد النبي علي مدير إدارة الواسطى الزراعية، تم تنفيذ أعمال تطهير المساقي الخاصة بقرية ميدوم مركز الواسطى، شمال بني سويف.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة الوزارة لتحسين البنية التحتية الزراعية، وزيادة وعي المزارعين بأفضل الممارسات الزراعية، بما يسهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة ورفع كفاءة الإنتاج.

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