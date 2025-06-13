الجمعة 13 يونيو 2025
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وكيلة التعليم ببني سويف تحدد موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

وكيل تعليم بني سويف
وكيل تعليم بني سويف تتفقد اعمال تصحيح الإعدادية، فيتو

أعلنت أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم بـ محافظة بني سويف، موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025، مشيرة إلى قرب الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة النهائية، مؤكدة أن النتيجة ستُعلن فور الانتهاء من رصد الدرجات بدقة تامة.

وكيلة التعليم ببني سويف تتفقد اعمال تصحيح الاعدادية

وفي هذا الإطار، وحرصًا على متابعة أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية عن كثب، تفقدت وكيلة وزارة التربية والتعليم ببني سويف، مقر لجنتي النظام والمراقبة وتقدير الدرجات للشهادة الإعدادية بقطاع "أ" بمدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية العسكرية، يرافقها كل من الدكتور هاني رجائي مدير عام التعليم العام، والدكتور ربيع محمد مدير عام الشؤون التنفيذية، وحمدي فاروق رئيس لجنة النظام والمراقبة، وأحمد عبد الحق رئيس لجنة تقدير الدرجات بقطاع "أ".

ويضم قطاع "أ" إدارات (بني سويف، الفشن، الواسطى)، بينما يضم قطاع "ب" بمدرسة جمال عبد الناصر إدارات (إهناسيا، سمسطا، ناصر، ببا)، ليصل إجمالي عدد الطلاب إلى ما يزيد عن 65 ألفًا و900 طالب وطالبة بالقطاعين، حيث جاءت الزيارة للاطمئنان على انتظام منظومة العمل داخل اللجان.

وكيل تعليم بني سويف تتفقد لجنة تقدير الدرجات

وخلال الزيارة، تفقدت أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، حجرات لجنة النظام والمراقبة، والحاسب الآلي، وحجرات الرصد والمراجعة، وتبادلت "الهواري" الحوار مع القائمين على أعمال لجنة النظام والمراقبة ولجنة تقدير الدرجات، مستمعة إلى مطالبهم ومقترحاتهم.

ووجهت  وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، بضرورة توفير كافة التيسيرات اللازمة لإجراء أعمال التصحيح في جو مناسب، مع التشديد على دقة المراجعة، وتوخي الحرص الكامل عند تصحيح كراسات الإجابة، مؤكدة على عدم ترك أي جزئية دون تصحيح حرصًا على مصلحة الطلاب وإعطاء كل طالب حقه كاملًا.

وكيلة التعليم ببني سويف تشدد على الدقة فى رصد الدرجات

وشددت وكيلة وزارة التربية والتعليم ببني سويف، على أهمية الدقة في عملية رصد الدرجات قبل وبعد الإدخال الإلكتروني، لتفادي أي أخطاء قد تضر بمصلحة الطلاب، مؤكدة ضرورة الالتزام بكافة التعليمات المنظمة لأعمال لجنتي النظام والمراقبة وتقدير الدرجات، وتنفيذ تعليمات الأمن والسلامة بكل دقة.

 

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