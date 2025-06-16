أخبار الرياضة اليوم، الخطيب يغلظ عقوبة تريزيجيه إلى مليون جنيه بسبب ركلة جزاء إنتر ميامي، فيفا يعلن طاقم حكام مباراة الأهلي وبالميراس، غضب في الزمالك بسبب رفض محمد السيد تجديد عقده

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

قرر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، تغليظ العقوبة المالية الموقعة على محمود حسن تريزيجيه، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على خلفية أزمة ركلة الجزاء خلال مواجهة إنتر ميامي لتصل إلي مليون جنيه، في افتتاح مشوار الفريق ببطولة كأس العالم للأندية 2025

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، طاقم حكام مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي، التي تجمعهما يوم الخميس المقبل، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

قال مصدر داخل نادي الزمالك إن هناك حالة من الغضب داخل مجلس الإدارة ولجنة التخطيط بسبب رفض محمد السيد تجديد عقده مع القلعة البيضاء.

وينتهي عقد محمد السيد مع الزمالك بنهاية الموسم الجديد 2025-2026.

أصدر الاتحاد المصرى لكرة القدم، القواعد العامة المنظمة لعمل الأكاديميات التابعة لأندية والأكاديميات الخاصة، ويهدف المشروع إلى توسيع قاعدة لاعبى كرة القدم فى إطار حوكمة منضبطة تكفل حماية اللاعبين من خلال مجموعة من الحقوق تضمنتها القواعد ووفق برامج منهجية وفنية تهدف إلى رعاية النشء وتطوير الموهوبين وإعدادهم للوصول إلى مستويات المشاركة في مسابقات كرة القدم.

أعلن مجلس ادارة نادي كهرباء الإسماعيلية بقيادة المهندس"سامى أبو وردة " رئيس مجلس الإدارة تعيين كابتن "رضا شحاتة " مديرًا فنيًا للفريق الأول بالدورى الممتاز للموسم الجديد 2026/2025.

قرر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي رصد مكافآت مالية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي حال الفوز علي فريق بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي، خلال الجولتين المقبلتين للفريق في دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات مباراتي النهائي وتحديد المركز الثالث والرابع لـكأس عاصمة مصر، طبقًا للائحة المسابقة ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025.

أعلن الاتحاد السكندري رسميا، قبول استقالة محمد مصيلحي، رئيس النادي بعد انتهاء المدة القانونية التي تتيح له التراجع عن استقالته، والتي حددتها اللائحة بخمسة عشر يومًا.

اقترب الدولي الألماني فلوريان فيرتز، نجم فريق باير ليفركوزن، من الانتقال رسميا إلى صفوف ليفربول الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة "إكس: "إجازة فلوريان فيرتز ستنتهي في وقت لاحق هذا الأسبوع، ومن ثم تم تحديد موعد الفحوصات الطبية في ليفربول، يوم الجمعة المقبل".

قرر نادي ريال مدريد الإسباني تحصين الدولي المغربي إبراهيم دياز، لاعب وسط مهاجم الفريق، بعقد جديد هذا الصيف.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة "إكس": "وصل ريال مدريد لمحادثات متقدمة بشأن توقيع عقد جديد مع إبراهيم دياز لمدة 5 سنوات".

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