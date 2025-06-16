غضب في الزمالك بسبب رفض محمد السيد تجديد عقده

قال مصدر داخل نادي الزمالك إن هناك حالة من الغضب داخل مجلس الإدارة ولجنة التخطيط بسبب رفض محمد السيد تجديد عقده مع القلعة البيضاء.

وينتهي عقد محمد السيد مع الزمالك بنهاية الموسم الجديد 2025-2026.

محمد السيد لاعب الزمالك

وأكد المصدر أن محمد السيد يرفض تجديد عقده مع الزمالك خاصة أن اللاعب متمسك بخوض تجربة احترافية.

وواصل المصدر: الزمالك قدم وعدا للاعب حال التجديد بأنه سيسمح له بالاحتراف فور وصول عرض مناسب.

وأشار المصدر إلى أن الزمالك سيعقد جلسة أخيرة مع اللاعب خلال الفترة المقبلة لحسم ملف تجديد عقده.

ميدو يوصي بالتجديد للاعب الزمالك موسمين

و أوصى أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، بضرورة التجديد لنبيل عماد دونجا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأبيض.

متى ينتهي عقد نبيل عماد دونجا مع الزمالك؟

وينتهي عقد دونجا مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل أي يحق له التوقيع لأي ناد في يناير المقبل.

ميدو يوصي بالتجديد لدونجا

وقال مصدر في الزمالك إن ميدو أوصى بالتجديد لدونجا لمدة لا تقل عن موسمين بخلاف الموسم المقبل.

وأشار المصدر إلى أن ميدو يرفض رحيل دونجا، خاصة أنه من الأعمدة الرئيسية في الفريق.

وختم المصدر حديثه قائلا إن تراجع مستوى دونجا خلال الموسم المنقضي هو أمر طبيعي يحدث للعديد من اللاعبين ولكن فكرة بيعه غير مطروحة أيضا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.