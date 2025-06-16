تمهيدا لضمه، فلوريان فيرتز يخضع للكشف الطبي في ليفربول بهذا الموعد

اقترب الدولي الألماني فلوريان فيرتز، نجم فريق باير ليفركوزن، من الانتقال رسميا إلى صفوف ليفربول الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي.

فيرتز يخضع الجمعة المقبل للكشف الطبي في ليفربول

وكتب فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة "إكس: "إجازة فلوريان فيرتز ستنتهي في وقت لاحق هذا الأسبوع، ومن ثم تم تحديد موعد الفحوصات الطبية في ليفربول، يوم الجمعة المقبل".

وأضاف خبير الميركاتو: "تم الانتهاء من الاتفاق بين جميع الأطراف المعنية وتأكيد الصفقة منذ يوم الثلاثاء الماضي".

قيمة انتقال فيرتز إلى ليفربول

وتردد أن ناديي ليفربول وليفركوزن اتفقا على إتمام الصفقة مقابل 150 مليون يورو، شاملة الحوافز المالية الإضافية.

ولمع فيرتز بصفوف ليفركوزن في آخر موسمين، حيث ساهم في تتويج فريقه بالثنائية المحلية عام 2024 وأصبح ركيزة أساسية في منتخب ألمانيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.