الخطيب يحفز لاعبي الأهلي قبل مواجهتي بالميراس وبورتو بمونديال الأندية

قرر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي رصد مكافآت مالية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي حال الفوز علي فريق بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي، خلال الجولتين المقبلتين للفريق في دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

ورصد الخطيب مبلغ مليون جنيه لكل لاعب حال تحقيق الفوز علي فريق بالميراس أو بورتو، وذلك لتحفيزهم لتخطي دور المجموعات والتأهل لدور الـ 16.

يستعد النادي الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي في ثاني جولات المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية

موعد ومكان تدريب الأهلي استعدادا لمواجهة بالميراس

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه على ملعب مدرسة بينجري بمدينة نيوجيرسي في الخامسة مساء اليوم الإثنين بتوقيت أمريكا - الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت القاهرة، استعدادًا لمواجهة بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية.

ووصلت بعثة الأهلي إلى مدينة نيوجيرسي الأمريكية، من أجل خوض مواجهة بالميراس، بعدما خاض الفريق مواجهة افتتاح كأس العالم للأندية أمام إنتر ميامي على ملعب هارد روك بمدينة ميامي.

موعد مباراة الأهلي وبالميراس

مباراة الأهلى و بالميراس البرازيلي تقام فى السابعة مساء الخميس المقبل بتوقيت القاهرة على ملعب ميت لايف في نيوجيرسي، بالجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

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