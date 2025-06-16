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فيفا يعلن طاقم حكام مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية

الأهلي وبالميراس
الأهلي وبالميراس

كأس العالم للأندية، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، طاقم حكام مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي، التي تجمعهما يوم الخميس المقبل، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

وأسند "فيفا" إدارة مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية، للحكم الإنجليزي أنتوني تايلور حكمًا للساحة، على أن يعاونه كل من جاري بيسويك كمساعد أول، وآدم نون كمساعد ثانٍ، فيما يتولى الإماراتي عمر آل علي مهمة الحكم الرابع.

يذكر أن المباراة تُقام على ملعب "ميتلايف" بمدينة نيو جيرسي الأمريكية، حيث يسعى الأهلي لتحقيق فوزه الأول بعد تعادله السلبي أمام إنتر ميامي في الجولة الافتتاحية، بينما يتطلع بالميراس لتعزيز حظوظه في المنافسة عقب تعادله بدون أهداف أمام بورتو البرتغالي في الجولة ذاتها.

وكانت الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى قد انتهت بالتعادل السلبي في المباراتين، ليتساوى بذلك جميع الفرق في رصيد نقطة واحدة، ما يجعل مواجهات الجولة الثانية حاسمة في صراع التأهل إلى دور الـ16.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي في ثاني جولات المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية

وتعادل الأهلي سلبيا في الافتتاح أمام إنتر ميامي فجر أمس الأحد. 

 

موعد مباراة الأهلي وبالميراس 

مباراة الأهلى وبالميراس البرازيلي تقام فى السابعة مساء الخميس المقبل بتوقيت القاهرة على ملعب ميت لايف في نيوجيرسي، بالجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بالميراس 

ويمكن مشاهدة مباراة بالميراس والأهلي عبر قنوات “MBC” و“DAZN” الحاصلة على حقوق إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 في مصر والشرق الأوسط والوطن العربي.

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