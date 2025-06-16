كهرباء إلاسماعيلية ينشر صور توقيع رضا شحاتة عقود تدريب الفريق بالدورى الممتاز

أعلن مجلس ادارة نادي كهرباء الإسماعيلية بقيادة المهندس"سامى أبو وردة " رئيس مجلس الإدارة تعيين كابتن "رضا شحاتة " مديرًا فنيًا للفريق الأول بالدورى الممتاز للموسم الجديد 2026/2025.

حيث عقد السيد المهندس "سامى أبو وردة " رئيس مجلس الإدارة اليوم الاثنين، جلسة مع المدير الفنى الجديد، لتوقيع العقود من أجل الاستعداد للموسم الجديد 2026/2025

وأكد "أبو وردة" أن رضا شحاتة قيمة رياضية كبيرة لما له من اسم كبير سواء لاعبا أو مدربا.

إدارة النادي تدعم رضا شحاتة

وأضاف أن مجلس إدارة النادي سوف يقف بقوة خلف جميع القرارات التي سيتخذها المدير الفنى لخلق نوع من الاستقرار والعمل على توفير الاجواء الرياضية المناسبة لوضع الفريق بالمكانة المناسبة لة مع اندية القمة.

كهرباء الإسماعيلية يتأهل للدوري الممتاز

وكان فريق كهرباء الإسماعيلية تأهله إلي الدوري الممتاز، بعد الفوز علي نظيره منتخب السويس بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، والتي أقيمت ضمن منافسات الأسبوع الثامن والثلاثين والجولة الأخيرة من مسابقة دوري القسم الثاني المجموعة الأولى، أو ما يعرف بمسابقة دوري المحترفين.

وتعد تلك هي المرة الأولي في تاريخ فريق كهرباء الإسماعيلية التي يتأهل فيها إلي الدوري الممتاز.

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