رابطة الأندية توقف أسامة فيصل ومحمد إبراهيم لاعبي البنك الأهلي لهذا السبب

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات مباراتي النهائي وتحديد المركز الثالث والرابع لـكأس عاصمة مصر، طبقًا للائحة المسابقة ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

محمد إبراهيم لاعب البنك الأهلي، فيتو

مباراة سيراميكا والبنك الأهلي

إيقاف محمد إبراهيم لاعب فريق البنك الأهلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف أسامة فيصل لاعب فريق البنك الأهلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري Nile موسم 2024-2025 الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.



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