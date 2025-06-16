الاتحاد السكندري: قبول استقالة محمد مصيلحي رسميا من رئاسة النادي بعد انتهاء المهلة

أعلن الاتحاد السكندري رسميا، قبول استقالة محمد مصيلحي، رئيس النادي بعد انتهاء المدة القانونية التي تتيح له التراجع عن استقالته، والتي حددتها اللائحة بخمسة عشر يومًا.

بيان الاتحاد السكندري بقبول استقالة محمد مصيلحي

وأعلن نادي الاتحاد السكندري في بيان عبر صفحته الرسمية قبول استقالة محمد مصيلحي قال فيه “انتهت المدة القانونية التي تتيح لمحمد مصيلحي رئيس النادي التراجع عن استقالته، والتي حددتها اللائحة بخمسة عشر يومًا”.

وأضاف الاتحاد السكندري: “تنص المادة رقم 68 على أنه بعد تقديم الاستقالة رسميًا للنادي، تنقضي فترة الخمسة عشر يومًا، إلا إذا قام العضو بتقديم طلب للعدول عن الاستقالة وفقًا للائحة النادي، وبما أن رئيس النادي تقدم باستقالته يوم 2 يونيو 2025، فإن استقالة محمد مصيلحي تعتبر نهائية وفقًا لنص المادة السابقة من رئاسة مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري”.

واختتم نادي الاتحاد بيانه قائلا: “نقدم كل الشكر والتقدير لـ محمد مصيلحي على مجهوداته الكبيرة من أجل رفع شأن نادي الاتحاد السكندري، ونتمنى له دوام الصحة والعافية، وسيظل دائمًا رمزًا من رموز زعيم الثغر الأوفياء”.

بيان الاتحاد السكندري بقبول استقالة محمد مصيلحي

موقف وزارة الشباب والرياضة من استقالة محمد مصيلحي

أعلن محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، أنه طبقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تم إرجاء البت في الاستقالة التي تقدم بها محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، إلى الجهة الإدارية المختصة بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية، لحين دراسة الاستقالة من كافة الجوانب القانونية والإدارية وإرجاء البت النهائي بها إلى حين عودة مصيلحى من خارج البلاد.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري يعد أحد أهم الكوادر الرياضية والإدارية والتي مثلت إسهاماته وجهوده منذ توليه المسئولية كرئيس لنادي الاتحاد السكندري حجرًا أساسيًا ومحوريًا فى الاستقرار الذي شهده النادي، والمساهمة فى تطوير واستقرار المنظومة الرياضية بصفة عامة بالنظر إلى خبراته المتميزة وقدراته في الإدارة الرياضية التي تتصف بالحكمة والاتقان والإخلاص الشديد لناديه.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الوزارة تتعامل مع الاستقالة وفق الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة، مع مراعاة استقرار نادي الاتحاد السكندري ومصالحه، وحرصها الكامل على دعم الكيانات الرياضية التاريخية، وتقدير كل من ساهم في خدمتها بإخلاص.



استقالة محمد مصيلحى من رئاسة الاتحاد السكندري

بسبب تجاوزات الجماهير، محمد مصيلحى يتقدم رسميا باستقالته من رئاسة الاتحاد السكندرى

وكان محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، تقدم باستقالته من رئاسة النادي، وذلك بسبب ما وصفه بتجاوزات من بعض جماهير النادي ضده هو وأفراد أسرته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.