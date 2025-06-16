اتحاد الكرة يصدر القواعد العامة المنظمة لعمل الأكاديميات

اتحاد الكرة، أصدر الاتحاد المصرى لكرة القدم، القواعد العامة المنظمة لعمل الأكاديميات التابعة لأندية والأكاديميات الخاصة، ويهدف المشروع إلى توسيع قاعدة لاعبى كرة القدم فى إطار حوكمة منضبطة تكفل حماية اللاعبين من خلال مجموعة من الحقوق تضمنتها القواعد ووفق برامج منهجية وفنية تهدف إلى رعاية النشء وتطوير الموهوبين وإعدادهم للوصول إلى مستويات المشاركة في مسابقات كرة القدم.



الشروط العامة

يحق للشركات الخاصة الحصول على ترخيص العمل في أكاديمية كرة القدم.

يحق للأندية أن تنشأ أكاديمية باسم النادى خارج مقر الإشهار المسجل بالاتحاد.

يجب أن يحصل النادى المشهر على رخصة أكاديمية حال العمل خارج نطاق مقر النادي المسجل به النادي في فرع الاتحاد.

يجوز للأندية التي لديها فروع متعددة أن تحصل على ترخيص أكاديمية لكل فرع على أن يشترك في مهرجانات ومسابقات الفرع.

العدد المحدد للنادى بقواعد القيد بمسابقات البراعم (۷۵) لاعبا يتضمن عدد (٣٥ لاعبا) لفريق النادي وعدد (٤٠) لاعب الأكاديمية النادى بمقره الرئيسي

يحق للأكاديمية تسجيل 75 لاعبا

ويتوجب على النادي الحصول على ترخيص لفروعه لتسجيل الفرق واللاعبين بأي منشأت أو جهات أخرى يرغب العمل فيها بإسم أكاديمية النادي.

يحق للأكاديمية تسجيل عدد 75 لاعبا في مرحلة البراعم

لن يسمح بمشاركة أى أكاديمية سواء بأسماء الأندية أو الأكاديميات الخاصة للمشاركة في نشاط الفروع ما لم تكن حصلت على الترخيص من الاتحاد.

تطبق الشروط المحددة للمهرجانات والمسابقات وشروط مشاركة الأكاديميات.

تُحدد الادارة الفنية المسابقات التي تشارك بها الأكاديميات ومستويات وتقسيم المسابقات.

تُحدد شروط المسابقات العدد المحدد لكل فريق وفقًا للمستوى الاول أو الثاني.

يحق للاعب المسجل بأكاديمية الإنتقال من أكاديمية إلى أخرى فى فترات القيد الصيفي والشتوى.

تلتزم الأكاديميات بمعايير الفيفا في حماية الاطفال وتعيين المسئولين لديها لذلك.

تشكيل لجنة لمنح التراخيص للأكاديمبات

تشكل لجنة لمنح التراخيص برئاسة المدير التنفيذي للاتحاد وعضوية المدير الفنى وعناصر قانونية ومالية وتنظيمية تتولى إستقبال ملفات المتقدمين للحصول على الترخيص وإصدار الترخيص، كما تتلقى شكاوى سوء الخدمات أو التحايل أو التقصير في حقوق اللاعبين.

يحق لإدارات الاتحاد كل فيما يخصه مراقبة ومتابعة الأكاديميات المرخصة وإعداد تقارير عن مدى التزامها بشروط الترخيص.

يجوز للجنة إلغاء ترخيص الأكاديمية حال عدم الإلتزام بشروط الترخيص.

تتخذ الإجراءات القانونية ضد الأفراد والجهات التي تُمارس نشاطًا منظمًا في مجال كرة القدم عن طريق غير طريق جهة أو هيئة غير مشهرة أو مرخص لها للعمل بأكاديمية كرة القدم.

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