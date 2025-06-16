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خارج الحدود

وول ستريت جورنال: إيران أطلقت 370 صاروخا على إسرائيل 30 منها أصابت أهدافها

تل أبيب، فيتو
تل أبيب، فيتو

 أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» نقلا عن سلطات الاحتلال، بأن إيران أطلقت 370 صاروخا باليستيا على إسرائيل وصل منها 30 صاروخا إلى أهدافها.

 

الهجوم الإسرائيلي على إيران

 وشنت إسرائيل فجر الجمعة الماضي، هجوما على إيران في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد".

وقتل خلال الهجوم العديد من الأشخاص والقيادات، بينهم قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال حسين سلامي.

وأرسلت إيران مئات الصواريخ والمسيرات ردا علي الهجوم الإسرائيلي إلى أراضى دولة الاحتلال.

 

خسائر إسرائيل جراء الهجوم الإيراني  

 وفي وقت سابق، أطلقت إيران موجة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل، بعد موجة سابقة خلّفت أضرارًا وخسائر بشرية. 

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط عدة صواريخ في تل أبيب، مشيرةً لوقوع قتلى وجرحى بسببها. 

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الاحتلال إيران إسرائيل الهجوم الإسرائيلي على إيران الأسد الصاعد الحرس الثوري

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