الكرملين: روسيا مستعدة للتوسط بين إسرائيل وإيران

أعلن الكرملين اليوم الإثنين أن روسيا لا تزال مستعدة للتوسط في الصراع بين إسرائيل وطهران وأن مقترحات موسكو السابقة لتخزين اليورانيوم الإيراني في روسيا لا تزال مطروحة على الطاولة.



كما أضاف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن مقترحات روسيا السابقة لحل النزاع لا تزال مطروحة، لكن اندلاع الأعمال القتالية زاد الوضع تعقيدًا، وفق رويتر.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعرب أمس الأحد عن "انفتاحه" على أن يؤدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دور وساطة في النزاع بين إيران وإسرائيل.

ففي رد على سؤال لشبكة "إيه بي سي نيوز" حول إمكان تأدية الرئيس الروسي دور وساطة في النزاع بين إيران وإسرائيل قال ترامب إن بوتين "مستعد، لقد اتصل وناقشنا الأمر مطولًا".

وأجرى الرئيسان السبت مكالمة هاتفية وكان "التصعيد الخطير في الشرق الأوسط" محورها، بحسب الكرملين.



يذكر أنه منذ 13 يونيو، أطلقت إسرائيل حملة هجمات واسعة النطاق على إيران، مستهدفة خصوصًا مواقع عسكرية ونووية، بهدف معلن هو منعها من تطوير أسلحة نووية، وهي مسألة لطالما نفتها طهران.

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