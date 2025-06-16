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خارج الحدود

شرطة أصفهان: ضبط ورشة لتصنيع المسيرات واعتقال 4 أشخاص

الشرطة الإيرانية
الشرطة الإيرانية

قالت قيادة الشرطة في أصفهان إن قوات الأمن ضبطت ورشة لتصنيع المسيرات في أطراف المدينة واعتقت 4 أشخاص.

وفي السياق ذاته نقلت وكالة أنباء فارس عن معاون محافظ إيلام، قوله: إن المسيرة التي أسقطت في أجواء المحافظة من نوع MQ-9 تابعة للجيش الأمريكي.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، أن سلاح الجو الإسرائيلي يطارد طائرة مسيرة دخلت من الأغوار الشمالية.

جيش الاحتلال يطارد مسيرة 

وفي السياق ذاته قال جيش الاحتلال  الإسرائيلي، إنه تم تفعيل الإنذارات عقب رصد هدف جوي مشبوه.

وأضاف جيش الاحتلال أن المسيرة عبرت كل أنحاء البلاد من الشرق إلى الغرب ووصلت إلى منطقتي قيسارية والخضيرة شرقا.

 

ومن جانبها أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن المسيرة تواصل تقدمها وتفعيل أجهزة الإنذار في منطقة قيسارية.

وفي وقت سابق من اليوم زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، أن سفنا تابعة للبحرية الإسرائيلية اعترضت  الليلة الماضية 8 مسيرات إيرانية.

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جيش الاحتلال طائرة مسيرة جيش الإحتلال الإسرائيلي

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