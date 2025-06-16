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خارج الحدود

البرلمان الإيراني يعد مشروع قانون للانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية

البرلمان الايراني،فيتو
البرلمان الايراني،فيتو

أعد البرلمان الإيراني مشروع قانون للانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

وتأتي هذه الخطوة الإيرانية، عقب العدوان الإسرائيلي الذي تم خلاله قصف منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتيال قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن في بيان صادر عنه اليوم الإثنين، عن مقتل اثنين من قواته إثر هجوم إسرائيلي على منطقة إيجرود في محافظة زنجان شمال غربي البلاد.

ومن جانبها أفادت وكالة أنباء مهر بأن الدفاعات الجوية في أصفهان تصدت فجر اليوم إلى مقذوفات معادية قرب منشأة نطنز النووية.

وفي وقت سابق أعلن الحرس الثوري الإيراني، اغتيال رئيس جهاز الاستخبارات الإيراني محمد كاظمي واثنين من زملائه على يد الكيان الصهيوني.

مواقع حيوية ومقار سكنية للقادة والعلماء

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أمس: لنا بنك أهداف شامل وعلى الإسرائيليين عدم السماح باستخدامهم دروعا بشرية.

وأضاف المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية: "هجماتنا تشمل مواقع حيوية ومقار سكنية للقادة والعلماء الصهاينة"، مشددا على أن الهجوم الصهيوني سيقابل برد صادم يشمل كل الأراضي المحتلة".

استهداف مصانع أسلحة تابعة للاحتلال الإسرائيلي في حيفا

وقالت وسائل إعلام إيرانية: إن الدفعة الصاروخية استهدفت مصانع أسلحة تابعة للاحتلال الإسرائيلي في حيفا المحتلة. 

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