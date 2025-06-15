الأحد 15 يونيو 2025
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خارج الحدود

صواريخ إيران تستهدف مصانع سلاح في حيفا وتضرر مبان ووقوع إصابات بتل أبيب

دولة الاحتلال، فيتو
دولة الاحتلال، فيتو

قالت وسائل إعلام إيرانية: إن الدفعة الصاروخية استهدفت مصانع أسلحة تابعة للاحتلال الإسرائيلي في حيفا المحتلة.

 

استهداف مصانع أسلحة تابعة للاحتلال الإسرائيلي في حيفا

كذلك أعلنت الاسعاف الإسرائيلي، إصابة مبان، وعدة أشخاص في قصف صاروخي إيراني استهدف تل أبيب وحيفا المحتلة.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن العديد من الصواريخ الإيرانية سقطت في مناطق متفرقة من البلاد.

 

بدء موجة صاروخية إيرانية جديدة تجاه إسرائيل والانفجارات تدوي في تل أبيب وحيفا

أطلقت إيران، مساء اليوم الأحد، دفعة صاروخية جديدة تجاه دولة الاحتلال.
من جانبه، قال جيش الاحتلال: "يتم إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل الآن".

ووثقت مقاطع فيديو عمليات اعتراض في سماء تل أبيب وسقوط صواريخ في تل أبيب ومحيط ميناء حيفا.

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حيفا تل أبيب حيفا المحتلة الصواريخ الإيرانية إسرائيل إيران

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