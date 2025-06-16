ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، أن سلاح الجو الإسرائيلي يطارد طائرة مسيرة دخلت من الأغوار الشمالية.

جيش الاحتلال يطارد مسيرة



وفي السياق ذاته قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه تم تفعيل الإنذارات عقب رصد هدف جوي مشبوه.



وأضاف جيش الاحتلال أن المسيرة عبرت كل أنحاء البلاد من الشرق إلى الغرب ووصلت إلى منطقتي قيسارية والخضيرة شرقا.



ومن جانبها أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن المسيرة تواصل تقدمها وتفعيل أجهزة الإنذار في منطقة قيسارية.

وفي وقت سابق من اليوم زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، أن سفنا تابعة للبحرية الإسرائيلية اعترضت الليلة الماضية 8 مسيرات إيرانية.

هجوم صاروخي إيراني موسع

استهدفت موجة من الصواريخ الإيرانية اليوم الإثنين عدة مناطق في تل أبيب، حسبما ذكرت وسائل إعلام مختلفة.

فيما طالت الضربات الإيرانية مناطق بالقرب من مصنع الأمونيا في ميناء حيفا، ومحطة كهرباء حيفا، ما أدى إلى وقوع عدة إصابات، حسبما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية.

بدورها أكدت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري أن القوات الإيرانية شنت هجوما بالصواريخ الباليستية على البنية التحتية لميناء حيفا.

وأشارت إلى رصد حرائق عند محطة للطاقة قرب ميناء المدينة.

من جهتها، كشفت هيئة الإسعاف الإسرائيلية تسجيل 100 إصابة، و3 قتلى، في جميع المواقع جراء الهجمات.

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