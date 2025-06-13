الجمعة 13 يونيو 2025
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ضبط 11 برميل لبن غير صالح للاستهلاك الآدمي في إهناسيا ببني سويف

ضبط لبن غير صالح
ضبط لبن غير صالح للاستهلاك الآدمي في إهناسيا ببني سويف، فيتو

أعلنت محافظة بني سويف عن ضبط 11 برميل لبن غير صالح للاستهلاك الآدمي، محملين على سيارة ربع نقل، وذلك ضمن جهود حماية الصحة العامة ومراقبة الأسواق، وتم التحفظ على السيارة، واتُخذت كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق بين إدارة تموين إهناسيا ومكتب مراقبة الأغذية، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

 

جهود الوحدة المحلية بمركز إهناسيا ببني سويف

 

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، حيث تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا، برئاسة أحمد علاء الدين، جهودها المكثفة في ملفات إزالة التعديات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

وفي هذا السياق، تمت متابعة تنفيذ أعمال الموجة الـ26 لإزالة التعديات، والتي أسفرت عن إزالة عدة حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بعزبة أبو المكارم التابعة لقرية سدمنت الجبل، في إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية وهيبة الدولة.

 

صيانة كشافات الانارة بشوارع إهناسيا ببني سويف

 

أما في قطاع الكهرباء، فقد نفذت الوحدة المحلية أعمال الصيانة الدورية لكشافات الإنارة العامة، وشملت الأعمال طريق "إهناسيا – العواونة" مرورًا بمستشفى إهناسيا التخصصي ومركز شباب المدينة وحتى نهاية منطقة تغذية المحول التابع للوحدة، إلى جانب صيانة الكشافات بعدد من المناطق، بالإضافة إلى الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، مع الالتزام الكامل بتطبيق نسب الترشيد المقررة.

 

كما تواصلت جهود الوحدات القروية في تمهيد الطرق، ورفع التراكمات والمخلفات الصلبة، إلى جانب متابعة أعمال التصالح في مخالفات البناء، وملفات تقنين الأراضي.

 

وأكدت محافظة بني سويف، استمرار رصد أية حالات بناء مخالف في المهد والتعامل معها فورًا، ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى الحفاظ على الانضباط العمراني، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في المركز والقرى التابعة له.

 

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