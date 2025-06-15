أخبار الفن اليوم، نقل ابن أحمد السقا للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية، كندة علوش تبدأ تصوير مسلسل "ابن النصابة"، نجوى كرم تطرح حالة طوارئ

شهدت الساحة الفنية اليوم الأحد عددا من الأحداث الهامة وكانت كالتالي..

تعرض حمزة السقا، نجل الفنان أحمد السقا لأزمة صحية مفاجئة، حيث يرقد بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر.



ونشر شقيقه الأكبر “ياسين” صورة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، واكتفى بجملة “حمد لله على السلامة يا حمزة”.

أعلنت الفنانة كندة علوش عن بدء تصوير مسلسلها الجديد، الذي يحمل اسم “ابن النصابة”، والذي يعرض خلال الموسم الدرامي الصيفي.



ونشرت كندة عددا من الصور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، وطلبت من جمهورها الدعاء لها بالتوفيق.

خطفت الفنانة سما إبراهيم الأضواء، وأسرت قلوب الجمهور في الدورة الخامسة والأربعين للمعرض العام للفنون التشكيلية، من خلال عرضها الحي الأخير الذي تفاعلت معه بشكل مباشر، مقدمة تجربة فنية عميقة ومؤثرة.

أعلنت أسرة المهندس الراحل محمد صلاح، نجل الموسيقار الكبير “صلاح الشرنوبي” عن موعد ومكان العزاء، حيث يقام العزاء يوم الثلاثاء المقبل بقاعة الرزاق بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد





علقت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني علي تصدرها التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب منشورها المثير للجدل عن توابع الحرب القائمة حاليا، حيث تمنت من الله أن يمحي الجميع، وبعدها بساعات أدركت الخطأ وقامت بتعديل الحروف، وأكدت أنها كانت تقصد أن تكتب الله يحمي الجميع





طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات أحدث ألبومات المطربة اللبنانية نجوى كرم.



ويحمل الألبوم عنوان "حالة طوارئ" وتم طرحه عبر قناة روتانا الرسمية على يوتيوب وكافة تطبيقات الموسيقى.

وفي وقت سابق كانت طرحت نجوى كرم ألبوم “زين الزين” عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، من إنتاج شركة روتانا.

وحققت أغنية “زين الزين” إحدى أغنيات الألبوم أكثر من مليون مشاهدة بعد طرحها بنحو 8 أيام فقط عبر قناة شركة روتانا على يوتيوب.

علمت فيتو من أحد المقربين من الفنانة شيرين عبد الوهاب أنها تدرس خوض السباق الرمضاني لعام 2026، بمسلسل جديد وتم ترشيح أكثر من سيناريو لها، لكنها لم تستقر على أي منهم بشكل نهائي.





أعلن الفنان محمد الشرنوبي عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” خبر وفاة ابن عمه، نجل الموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي.



وكتب الفنان محمد الشرنوبي عبر صفحته: “إنَّا لله وإنا اليه راجعون توفي إلى رحمة الله تعالى ابن عمي وحبيبي وأخويا الكبير المهندس محمد صلاح الشرنوبي، نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي، وشقيق كل من زياد ورامي الشرنوبي”.





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