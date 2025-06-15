باسكال مشعلاني تعلق علي منشورها المثير للجدل عن الحرب

علقت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني علي تصدرها التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب منشورها المثير للجدل عن توابع الحرب القائمة حاليا، حيث تمنت من الله أن يمحي الجميع، وبعدها بساعات أدركت الخطأ وقامت بتعديل الحروف، وأكدت أنها كانت تقصد أن تكتب الله يحمي الجميع

باسكال مشعلاني تعلق علي منشورها المثير للجدل

وقالت باسكال مشعلاني في تصريح خاص لفيتو:" أنا غلطت في حرف وبعد ما غلطت تركت هاتفي لفترة وبعدها تفاجآت بأن الدنيا قايمة، معلش يعني أنا معقول أقول يمحي، لكن خلي العالم يتسلي شوية

ومن ناحية أخري كان قد تصد تصدر اسم الفنانة اللبنانية باسكال مشعلانيقائمة التريند على محرك البحث “جوجل” في وقت سابق بعد تصريحاتها المثيرة للجدل مع الإعلامي علي ياسين خلال برنامجه “الفصول الأربعة”، حيث تحدثت النجمة عن عدد من الموضوعات الشائكة مثل الحجاب واعتزال الفن والموت والتطبيع مع المحتل الإسرائيلي.

وقالت باسكال خلال اللقاء إنها لم تفكر أبدا في ترك الفن من أجل الدين، وذلك لأنها لا ترى أن هناك تعارض بينهم، مضيفة: “أعطاني الله نعمة الصوت، هناك مهندس محترم ومهندس غير محترم في كل مهنة هناك المحترم وغير المحترم، أنا أصلي وأخاف ربي ومحترمة، هناك من يعتزل الفن قد يكون لديه شيء خاطئ فعله في حياته".

وأكدت أن الفن رسالة “حلوة نظيفة” يمكن أن يزرع من خلالها الفنان الفرح، مؤكدة أن كل شخص يحافظ على نفسه، فقالت: “أنا أغني وأسعد الجمهور، كل الفنانات محترمات”.

باسكال: أنا جاهزة للموت ولكني أخاف المرض

وتحدثت النجمة اللبناني عن أكبر مخاوفها والذي أكدت أنه المرض وليس الموت، فأكدت: “أكثر شيء يخيفني من المستقبل هو المرض لأن الصحة نعمة، أما عن فكرة الموت فأنا جاهزة دينيا للرحيل، لأني أصلي كل يوم وأحاول الذهاب كل جمعة إلى القداس، وأطلب من ربي كل يوم قبل النوم أن يسامحني إذا فعلت شيئا خاطئا أو آذيت شخصا ما، وأقول يارب سلمتك أمري لتكن مشيئتك.”

بسكال مشعلاني: أحب الحجاب والنقاب يفزعني

وتطرقت النجمة خلال حديثها حول إمكانية ارتدائها للحجاب إذا ولدت مسلمة، فقالت: ”أنا أحب الحجاب فيه رقي كثيرا، لكن لا أحب النقاب، أنا ضد النقاب يفزعني لا أعرف ماذا يخفي وراءه".

هل توافق باسكال مشعلاني على التطبيع؟

وعند سؤالها حول رأيها عن التطبيع مع المحتل الإسرائيلي، أجابت باسكال أنها تحب السلام الذي تراه في وقف إطلاق النار وتوقف الحرب، وذلك للمعاناة الشديدة التي يشهدها الشعب اللبناني آثر القتال والحرب المستمرة التي تسبب الفزع والرعب في قلوب الجميع، فقالت: “إذا مرت السنوات وصفت القلوب، وتم نسيان القتل والدم الذي حدث يقوموا بما يريدون” وأضافت: “شبعت أرض بيروت دم، نريد أن نعود بلد الجمال والثقافة والعلم”.

وأكدت الفنانة اللبنانية أنها لن تقوم بالغناء في تل أبيب وإنما في القدس، فقالت: “بغني بالقدس لاني بروح للحج هناك اولا، وبعد ذلك لكل حديثًا حديث".

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