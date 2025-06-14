السبت 14 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

الانتهاء من مونتاج فيلم أحمد وأحمد بطولة السقا وفهمي

أحمد فهمي وأحمد السقا
أحمد فهمي وأحمد السقا

أنتهي المخرج أحمد نادر جلال والكاست المسئول عن مونتاج فيلم أحمد وأحمد، من مونتاج جميع مشاهد العمل المقرر أن يتم عرضه قريبًا.


ومن المنتظر طرح الفيلم بالسينمات في شهر يوليو القادم،  بعدما كان مقررًا طرحه خلال الأيام القليلة القادمة. 

وينتمي فيلم “أحمد وأحمد” إلى نوعية الأعمال الأكشن الكوميدية، ويظهر أحمد السقا بشخصية خال أحمد فهمي، فيما يلعب الأخير دور مهندس ديكور، ويعيشان معًا العديد من المواقف الكوميدية والأزمات، كما يدير السقا إمبراطورية إجرامية خلال الأحداث، ويتعرض لحادث ويفقد الذاكرة.

 

ويتعرض الفنان أحمد فهمي للخطف ضمن أحداث فيلمه الجديد أحمد وأحمد، الذي يقدمه بالتعاون مع الفنان أحمد السقا.

وتأتي عملية الخطف بسبب عمل خاله الذي يجسد دوره الفنان أحمد السقا، الذي يعمل مع مافيا خارجية، تقوم بخطف ابن اخته الذي يلعب دوره أحمد فهمي كي يقوم بإتمام إحدى العمليات المتفق عليها.

 

فيلم أحمد وأحمد

وكانت قد قررت الشركة المنتجة لفيلم أحمد وأحمد الذي يقوم ببطولته النجمان أحمد السقا وأحمد فهمي عرضه بداية شهر يونيو المقبل.

 

الفيلم من بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، محمد لطفي، رشدي الشامي، وحاتم صلاح، مع عدد من ضيوف الشرف منهم إبراهيم حجاج، والعمل من فكرة وسيناريو وحوار أحمد درويش ومحمد عبد الله، وإخراج أحمد نادر جلال.

 

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