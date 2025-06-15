شيرين عبد الوهاب تدرس خوض دراما رمضان 2026 (خاص)

علمت فيتو من أحد المقربين من الفنانة شيرين عبد الوهاب أنها تدرس خوض السباق الرمضاني لعام 2026، بمسلسل جديد وتم ترشيح أكثر من سيناريو لها، لكنها لم تستقر على أي منهم بشكل نهائي.

حفل شيرين عبد الوهاب بمهرجان موازين

وتحيي شيرين عبد الوهاب حفل ختام الدورة الـ 20 من مهرجان موازين "إيقاعات العالم" بالمملكة المغربية، المقرر إقامته يوم السبت 28 يونيو الجاري، بعد غياب تسع سنوات عن المهرجان منذ آخر مشاركة لها في عام 2016.

حفل شيرين عبد الوهاب

وحفل شيرين عبد الوهاب يقام بقيادة المايسترو مدحت خميس، الذي يصاحب شيرين بفرقته الموسيقية، حيث من المقرر أن تقدم المطربة باقة من أجمل أغانيها التي يحبها جمهورها.

مهرجان موازين

ونشرت الصفحة الرسمية لمهرجان موازين عن الحفل البوستر الرسمي، معلقة: "شيرين، الاسم الذي يعني الإحساس، تحيي واحدة من أهم سهرات موازين بمرافقة موسيقية حية بقيادة المايسترو مدحت خميس.. لحظة يترقبها جمهور الفن العربي بكل شغف".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.