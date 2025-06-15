الأحد 15 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

شيرين عبد الوهاب تدرس خوض دراما رمضان 2026 (خاص)

شيرين
شيرين

علمت فيتو من أحد المقربين من الفنانة شيرين عبد الوهاب أنها تدرس خوض السباق الرمضاني لعام 2026، بمسلسل جديد وتم ترشيح أكثر من سيناريو لها، لكنها لم تستقر على أي منهم بشكل نهائي. 

حفل شيرين عبد الوهاب بمهرجان موازين

وتحيي شيرين عبد الوهاب حفل ختام الدورة الـ 20 من مهرجان موازين "إيقاعات العالم" بالمملكة المغربية، المقرر إقامته يوم السبت 28 يونيو الجاري، بعد غياب تسع سنوات عن المهرجان منذ آخر مشاركة لها في عام 2016.

حفل شيرين عبد الوهاب

وحفل شيرين عبد الوهاب يقام بقيادة المايسترو مدحت خميس، الذي يصاحب شيرين بفرقته الموسيقية، حيث من المقرر أن تقدم المطربة باقة من أجمل أغانيها التي يحبها جمهورها.

مهرجان موازين 

ونشرت الصفحة الرسمية لمهرجان موازين عن الحفل البوستر الرسمي، معلقة: "شيرين، الاسم الذي يعني الإحساس، تحيي واحدة من أهم سهرات موازين بمرافقة موسيقية حية بقيادة المايسترو مدحت خميس.. لحظة يترقبها جمهور الفن العربي بكل شغف".

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التفاصيل الكاملة لحفل شيرين عبد الوهاب في ختام مهرجان موازين

موعد حفل شيرين عبد الوهاب في مهرجان موازين

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