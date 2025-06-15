سما إبراهيم تغمر المعرض العام للفنون التشكيلية بالورود

خطفت الفنانة سما إبراهيم الأضواء، وأسرت قلوب الجمهور في الدورة الخامسة والأربعين للمعرض العام للفنون التشكيلية، من خلال عرضها الحي الأخير الذي تفاعلت معه بشكل مباشر، مقدمة تجربة فنية عميقة ومؤثرة.

العرض الذي حمل اسم "رشيدة"، يأتي تكريمًا لوالدة الفنانة سما إبراهيم، وقد أدت سما جزءًا من هذا العمل الفني وهي تبكي، في مشهد بدا وكأنه زاوية حميمية تستعرض فيها ذكريات خاصة ولحظات عابرة من حياتها، وارتدت الفنانة فستانًا أبيض لافتًا، فيما كانت تحمل "كانولا" تسحبها معها في كل مكان، في إشارة رمزية أثارت فضول الحضور.

ولم يقتصر العرض على الأداء التمثيلي المؤثر، بل قامت سما إبراهيم بتوزيع الورود على الجمهور، لتتحول قاعة المعرض العام إلى بستان نابض بالأحمر والأبيض.

أثار عرض سما إبراهيم حماس وفضول الجمهور بسرعة فائقة، حيث تجمعوا حولها في المعرض العام، متحمسين للسؤال عن المعاني الكامنة وراء هذا الأداء الفني اللافت، والتقاط الصور معها في هذه "الحلة الفنية الجديدة" التي قدمتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.