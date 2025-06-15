مشاهد توثق آثار الموجة الصاروخية الإيرانية الجديدة تجاه إسرائيل (فيديو)

وثقت مقاطع فيديو، آثار الموجة الصاروخية الإيرانية الجديدة التي استهدفت دولة الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد.

دفعة صاروخية جديدة تجاه دولة الاحتلال

أطلقت إيران، مساء اليوم الأحد، دفعة صاروخية جديدة تجاه دولة الاحتلال.

من جانبه، قال جيش الاحتلال: "يتم إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل الآن".

ووثقت مقاطع فيديو عمليات اعتراض في سماء تل أبيب وسقوط صواريخ في تل أبيب ومحيط ميناء حيفا.



عشرات الصواريخ البالستية الإيرانية تسقط في شمال ووسط إسرائيل

وعصر اليوم، ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، أن دفعة من عشرات الصواريخ الباليستية الإيرانية تسببت في انطلاق صافرات الإنذار بشمال ووسط إسرائيل.

شاهدوا كيف نفّذ الصاروخ مناورة دقيقة، قبل أن ينقضّ مباشرة على هدفه في حيفا المحتلة.

و

صحفيون في المنطقة يؤكدون أن الأرض تهتز من شدّة الانفجارات التي تُحدثها الصواريخ الإيرانية حاليًا في تل أبيب. #الوعد_الصادق_٣ pic.twitter.com/ejySEiK8Xd — محمد الحمد (@Alhamad_7OCT) June 15, 2025

الهجوم الإسرائيلي على إيران

وشنت إسرائيل فجر الجمعة الماضي، هجوما على إيران في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد".

وقتل خلال الهجوم العديد من الأشخاص والقيادات، بينهم قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال حسين سلامي.

#إسرائيل



إذاعة الجيش الإسرائيلي:



سقوط صاروخ في حيفا وإصابة مباشرة لمبنى شرق تل أبيب. pic.twitter.com/6ExFmOXUoY — 🗺️خبر الشام (@Al1ameri) June 15, 2025

وأرسلت إيران مئات الصواريخ والمسيرات ردا علي الهجوم الإسرائيلي إلى أراضى دولة الاحتلال.

خسائر إسرائيل جراء الهجوم الإيراني

وصباح اليوم الأحد، أطلقت إيران موجة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل، بعد موجة سابقة خلّفت أضرارًا وخسائر بشرية خاصةً في حيفا.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط عدة صواريخ في تل أبيب، مشيرةً لوقوع قتلى وجرحى بسببها.

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