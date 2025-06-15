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خارج الحدود

مشاهد توثق آثار الموجة الصاروخية الإيرانية الجديدة تجاه إسرائيل (فيديو)

تل أبيب، فيتو
تل أبيب، فيتو

وثقت مقاطع فيديو، آثار الموجة الصاروخية الإيرانية الجديدة التي استهدفت دولة الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد.

 

دفعة صاروخية جديدة تجاه دولة الاحتلال

أطلقت إيران، مساء اليوم الأحد، دفعة صاروخية جديدة تجاه دولة الاحتلال.

من جانبه، قال جيش الاحتلال: "يتم إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل الآن".

ووثقت مقاطع فيديو عمليات اعتراض في سماء تل أبيب وسقوط صواريخ في تل أبيب ومحيط ميناء حيفا.
 

عشرات الصواريخ البالستية الإيرانية تسقط في شمال ووسط إسرائيل

وعصر اليوم، ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، أن دفعة من عشرات الصواريخ الباليستية الإيرانية تسببت في انطلاق صافرات الإنذار بشمال ووسط إسرائيل.

 

 

الهجوم الإسرائيلي على إيران

وشنت إسرائيل فجر الجمعة الماضي، هجوما على إيران في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد".

وقتل خلال الهجوم العديد من الأشخاص والقيادات، بينهم قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال حسين سلامي.

 

 

وأرسلت إيران مئات الصواريخ والمسيرات ردا علي الهجوم الإسرائيلي إلى أراضى دولة الاحتلال.

 

خسائر إسرائيل جراء الهجوم الإيراني  

وصباح اليوم الأحد، أطلقت إيران موجة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل، بعد موجة سابقة خلّفت أضرارًا وخسائر بشرية خاصةً في حيفا. 

 

 

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط عدة صواريخ في تل أبيب، مشيرةً لوقوع قتلى وجرحى بسببها. 

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