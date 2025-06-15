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خارج الحدود

إعلام إسرائيلي: تقديرات بإطلاق إيران نحو 80 صاروخا منذ الليلة الماضية

الهجوم الإيراني على
الهجوم الإيراني على إسرائيل

قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الأحد، إن هناك تقديرات أمنية تقول إن إيران أطلقت نحو 80 صاروخا على إسرائيل منذ الليلة الماضية على دفعتين.

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وفي السياق ذاته أعلنت شرطة منطقة أيالون في بيان صادر عنها اليوم الأحد، عن سقوط 6 قتلى و180 جريحا بالقصف الإيراني على بات يام وجنوب تل أبيب

خسائر إسرائيل جراء الهجوم الإيراني  

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أطلقت إيران  موجة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل، بعد موجة سابقة خلّفت أضرارًا وخسائر بشرية خاصةً في حيفا. 

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط عدة صواريخ في تل أبيب، مشيرةً لوقوع قتلى وجرحى بسببها. 

وقالت شرطة الكيان الصهيوني: "تلقينا تقارير عن سقوط صواريخ وشظايا على تجمع سكني بمنطقة تل أبيب مما تسبب في أضرار".

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إسرائيل إيران الهجوم الإيراني

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