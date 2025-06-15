الأحد 15 يونيو 2025
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خارج الحدود

عشرات الصواريخ البالستية الإيرانية تسقط في شمال ووسط إسرائيل

تل أبيب، فيتو
تل أبيب، فيتو

ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، اليوم الأحد، أن دفعة من عشرات الصواريخ الباليستية الإيرانية تسببت في انطلاق صافرات الإنذار بشمال ووسط إسرائيل

الهجوم الإسرائيلي على إيران

وشنت إسرائيل فجر الجمعة الماضي، هجوما على إيران في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد" ا.

وقتل خلال الهجوم العديد من الأشخاص والقيادات، بينهم قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال حسين سلامي.

وأرسلت إيران مئات الصواريخ والمسيرات ردا علي الهجوم الإسرائيلي إلى أراضى دولة الاحتلال.

خسائر إسرائيل جراء الهجوم الإيراني  

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أطلقت إيران موجة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل، بعد موجة سابقة خلّفت أضرارًا وخسائر بشرية خاصةً في حيفا. 

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط عدة صواريخ في تل أبيب، مشيرةً لوقوع قتلى وجرحى بسببها. 

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