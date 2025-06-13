ضبط 4 أطنان سماد زراعي محظور في حملات رقابية ببني سويف

أعلنت مديرية التموين بـ محافظة بني سويف عن ضبط 4 أطنان من السماد الزراعي المدعم، محظور تداولها بالأسواق، وذلك خلال حملة رقابية نُفذت قبل بيعها في السوق السوداء، ضمن جهود التصدي لمخالفات تداول السلع المدعمة.

ضبط 4 أطنان سماد زراعي محظور تداولها ببني سويف

وتشكلت الحملة من إدارة تموين الفشن بناءًا على تعليمات المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين ببني سويف، وأسفرت عن ضبط 80 شيكارة من السماد الزراعي المدعم، بما يعادل 4 أطنان، قبل ترويجها بشكل غير قانوني في الأسواق، كما تمكنت الحملة من ضبط كمية من السجائر مجهولة المصدر، بالإضافة إلى سجائر تم بيعها بأزيد من السعر الرسمي، في مخالفة صريحة لضوابط البيع والتداول.

ضبط 49 مخالفة تموينية في حملات رقابية ببني سويف

وفي سياق آخر، نفذت مديرية تموين بني سويف، عدة حملات تفتيشية على المخابز البلدية بدوائر مختلفة في المحافظة، أسفرت عن ضبط 49 مخالفة تموينية متنوعة وشملت المخالفات 22 مخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن بنسب عجز تتراوح بين 10 و25 جرامًا في الرغيف الواحد، و7 مخالفات لتصرف في الدقيق البلدي المدعم بإجمالي 300 شيكارة زنة 50 كجم، و4 مخالفات لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

كما تم تحرير مخالفة لعدم وجود ميزان حساس بالمخبز، إضافة إلى مخالفات أخرى مثل عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وعدم وجود سجل زيارات بالمخبز، وأكدت مديرية تموين بني سويف، على استمرار الحملات الرقابية لضبط الأسواق، وحماية حقوق المواطنين، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

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