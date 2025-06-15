أخبار الحوادث اليوم: الحكم بإعدام متهم أشعل النيران في عقار وتسبب فى وفاة 5 أشخاص، تأمين الداخلية للجان امتحانات الثانوية العامة، الزفاف تحول إلى جنازة بعد مقتل صديق عريس النزهة

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدى إبراهيم يحيى، بمعاقبة المتهم "ط.م.ال" بالإعدام، عما نسب إليه من اتهامات تتعلق بإشعال النيران في عقار يقطنه أسرة كاملة وسكان آخرون، مما أدى إلى وفاة 5 أشخاص والشروع في قتل 5 آخرين.

استعرضت وزارة الداخلية لقطات من تأمين امتحانات الثانوية العامة 2025، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية، وحرصًا من أجهزة الوزارة على توفير بيئة آمنة ومستقرة تُمكّن الطلاب من أداء امتحاناتهم فى أجواء من الهدوء والانضباط بجميع محافظات الجمهورية.

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من فحص مقطع فيديو ظهرت خلاله سيدة مُقيدة وتبدو عليها إصابات بالوجه.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابي مكون من شخصين، تخصص نشاطهما الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرتهما على توفير خطوط هواتف محمولة بأرقام مميزة، وذلك على خلاف الحقيقة.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات فيديو التهديد والتشهير بسبب خلاف مالي.

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 130 (تابع)، الصادر في 15 يونية 2025، قرار وزارة الداخلية رقم 1104 لسنة 2025، بشأن تعديل قيمة رسم استخراج جواز السفر المقروء آليًا.

تحول حفل زفاف بمنطقة النزهة إلى مأتم، وانقلبت أصوات الطبل والأغاني إلى صراخ وعويل، عندما لقي حلاق صديق العريس مصرعه طعنا على يد سائق صديق شقيق العروسة.

نجح ضباط البحث الجنائي بقسم شرطة ثان طنطا، بمحافظة الغربية، في فك طلاسم واقعة العثور على طفلة حديثة الولادة ملقاة بشارع القطيني، بعدما تبين أن الحادثة ترتبط بعلاقة غير شرعية بين فتاة وخطيبها السابق، انتهت بحملها ومحاولة التخلص من المولودة في سرية تامة.

لقي عامل مصرعه تحت الأنقاض وأصيب ٢ آخران في انهيار مدخنة مصنع طوب بشكل مفاجئ في قرية عرب أبو ساعد بمحافظة الجيزة، ولازال البحث جاريا عن ضحايا تحت الأنقاض.





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