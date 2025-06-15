لقطات من تأمين الداخلية للجان امتحانات الثانوية العامة (صور)

استعرضت وزارة الداخلية لقطات من تأمين امتحانات الثانوية العامة 2025، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية، وحرصًا من أجهزة الوزارة على توفير بيئة آمنة ومستقرة تُمكّن الطلاب من أداء امتحاناتهم فى أجواء من الهدوء والانضباط بجميع محافظات الجمهورية.

خطة أمنية متكاملة لضمان سلامة الطلاب

وتضمنت خطة التأمين عددًا من المحاور الرئيسية، أبرزها:

تكثيف الخدمات الأمنية بمحيط لجان الامتحانات والطرق المؤدية إليها، بمشاركة عناصر من الشرطة النسائية، للحد من أية مظاهر للتكدس أو الإخلال بالنظام العام.

الدفع بوحدات النجدة في محيط اللجان كنقطة ارتكاز أساسية، حيث تم دعمها بعناصر مدربة ومركبات مجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية، لضمان سرعة الاستجابة للبلاغات والمواقف الطارئة.

نشر قوات التدخل السريع، بما في ذلك عناصر من الشرطة النسائية، لتعزيز الجاهزية والاستعداد الميداني على مدار اليوم.

تأمين عملية نقل أوراق الأسئلة والإجابات، من خلال تعيين خدمات أمنية ثابتة ومتحركة على طول خطوط السير، لضمان وصولها بأعلى درجات الأمان والانضباط.

تعزيز التواجد المروري لتسيير حركة المرور وتسهيل وصول الطلاب والمراقبين إلى مقار اللجان في التوقيتات المحددة، باستخدام وسائل تقنية حديثة لمتابعة الحالة المرورية لحظة بلحظة.



كما رفعت الوزارة درجة الاستعداد القصوى بكافة المواقع الشرطية، وتم تفعيل غرف العمليات وربطها ميدانيًا بغرف المتابعة المركزية، لمراقبة الحالة الأمنية بشكل لحظي والتعامل الفوري مع أي مستجدات، إلى جانب المتابعة المستمرة من قِبل القيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بمختلف المديريات، للتأكد من جاهزية القوات وتقديم الدعم الكامل للطلاب وأعضاء اللجان.

وفي إطار تطبيق السياسة العقابية الحديثة، وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، تم عقد لجان امتحانات الثانوية العامة بعدد من مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث جرى تجهيزها بكافة المستلزمات اللوجستية اللازمة لتوفير بيئة تعليمية مناسبة للنزلاء، بما يتيح لهم استكمال مسيرتهم التعليمية ضمن جهود الوزارة لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع بعد انقضاء مدة العقوبة.

وأعرب عدد من أولياء الأمور عن شكرهم وتقديرهم لأجهزة وزارة الداخلية، لما لمسوه من جاهزية أمنية وسيولة مرورية بمحيط المدارس، وهو ما ساهم في تهيئة الأجواء المناسبة لأداء أبنائهم الامتحانات في أمان وطمأنينة.

وأكدت وزارة الداخلية أنها في حالة استنفار أمني كامل طوال فترة الامتحانات، مشددة على التزام جميع العناصر الشرطية بأداء مهامهم بمستوى عالٍ من الانضباط والاحترافية، حفاظًا على أمن وسلامة الطلاب والمعلمين وجميع القائمين على العملية الامتحانية.

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