مستأنف الإسكندرية تقضي بإعدام متهم أشعل النيران في عقار وتسبب فى وفاة 5 أشخاص

قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدى إبراهيم يحيى، بمعاقبة المتهم "ط.م.ال" بالإعدام، عما نسب إليه من اتهامات تتعلق بإشعال النيران في عقار يقطنه أسرة كاملة وسكان آخرون، مما أدى إلى وفاة 5 أشخاص والشروع في قتل 5 آخرين.

تفاصيل الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا بقيام المتهم بإشعال النيران في العقار، وتبين من التحقيقات أن المتهم قام بوضع مادتين معجلتين للاشتعال وهما كحول وجازولين، وانتظر حتى الليل ووضع قطعة من القماش والقطن بهما المواد القابلة للاشتعال.



وكشفت التحقيقات، بان نشب الحريق بكامل العقار، مما أدى إلى وفاة 5 أشخاص وهم "خ.ا.ب" و"ش.إ.ع" و"أ.خ.ب" و"ن.خ.ب" و"ر.ا.ب"، كما تسبب في الشروع في قتل 5 آخرين وهم "أ.ا.خ" و"م.ا.ال" و"ح.ا.ع" و"ك.ع.م" و"م.ا.ا".

أسباب الواقعة

أفادت التحريات أن المتهم كان متعاطيًا لجوهر مخدر الحشيش، وتوهم المتهم أن قاطني العقار يقومون بصنع سحر له، مما دفعه للتخلص منهم.

الإجراءات القانونية

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة الإسكندرية، وأصدرت المحكمة حكمها بالإعدام على المتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.