خلاف بين بلوجر وصاحب شركة.. الأمن يكشف ملابسات فيديو ادعاء التهديد والتشهير بسبب خلاف مالي

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات فيديو التهديد والتشهير بسبب خلاف مالي.

خلاف بين بلوجر وصاحب شركة.. الأمن يكشف ملابسات فيديو الإسكندرية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص، مدعيًا تعرضه للتهديد والتشهير من قِبل آخرين بسبب وجود خلافات مالية بينهم.

وبالفحص الأمني الدقيق، تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في وجود خلاف مالي بين الشاكي (مقدم محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي - مقيم بمحافظة الإسكندرية)، وبين المشكو في حقه (مالك شركة - مقيم بمحافظة القليوبية) وآخرين، وذلك على خلفية اتفاق تجاري يتعلق بتنفيذ حملات دعائية لصالح شركة الأخير عبر الإنترنت.

وأفاد الشاكي في أقواله بأنه حصل على جزء من المبلغ المالي المتفق عليه، إلا أن الطرف الآخر رفض تسليمه باقي المستحقات، وهو ما دفعه لنشر مقطع الفيديو.

وبمواجهته، أقر بقيامه بتلفيق الإدعاء ونشره بهدف الضغط على الطرف الثاني، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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