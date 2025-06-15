ارتفع إلى 500 جنيه، الداخلية تعدل قيمة رسم استخراج جواز السفر الآلي

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 130 (تابع)، الصادر في 15 يونية 2025، قرار وزارة الداخلية رقم 1104 لسنة 2025، بشأن تعديل قيمة رسم استخراج جواز السفر المقروء آليًا.



وجاء في المادة الأولى لقرار وزارة الداخلية "تحدد قيمة رسم استخراج جواز السفر المنصوص عليه بالمادة (8) من القانون رقم 97 لس نة 1959، بمبلغ خمس مائة جنيه، وتضاعف هذه القيمة فى حالة طلب استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف، وذلك كله بالإضافة إلى الرسوم الأخرى المقررة قانونًا.



يلغى قرار وزير الداخلية رقم 470 لسنة 2024، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار

الجدير بالذكر يذكر أن جواز السفر المقروء آليا (MRP)، هو وثيقة سفر مقروءة آليا (MRTD)، ويتم تشفير البيانات الموجودة على صفحة الهوية بتقنية التعرف الضوئي على الحروف.



وكان وزير الداخلية قد أصدر قرارًا في مارس من عام 2024، بتعديل قيمة رسوم جواز السفر المقروء آليا بـ450 جنيها.

وتبلغ قيمة رسوم استخراج جواز السفر الورقي 705 جنيهات، فيما تبلغ رسوم طلب استخراج جواز بدل فاقد أو تالف نحو 1155 جنيها، بحسب قرار وزارة الداخلية رقم 470 لسنة 2024.





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